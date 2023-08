Normanto plyšusius batus ir situaciją čempionate pakomentavęs Maksvytis: kuo gylin į mišką, tuo daugiau medžių

„Dabar visas smagumas prasidės kitose rungtynėse ir kuo gylin į mišką, tuo daugiau medžių. Bus sunkiau, bet manau, kad esame pasiruošę“, – po antrosios pergalės iš eilės pasaulio čempionate kalbėjo Lietuvos rinktinės treneris Kazys Maksvytis.

Lietuviai sekmadienį D grupės rungtynėse 96:66 (32:17, 21:17, 23:17, 20:15) įveikė meksikiečius, kuriems šis pralaimėjimas reiškia baigtą kovą dėl medalių. Lietuviams šis laimėjimas garantavo patekimą į antrąjį pasaulio čempionato etapą.

„Geresnės ir kokybiškesnės rungtynės abiejose aikštės pusėse. Geriau kontroliavome dvikovą, buvo mažiau bangavimo, nei susitikime su Egiptu. Sakyčiau, kad gynybos prasme gavosi neblogai žaisti tiek situacijoje be kamuolio, tiek ir du prieš du. Šiais aspektais varžovais išsiskiria, o mes vieną jų lyderį palikome su 0 taškų, kas yra labai geras rezultatas. Pako Cruzas irgi tik 10 taškų pelnė, manau, kad ir neblogai apsigynėme, kaip prieš tokio lygio taškų rinkėją.

Tikėjomės pergalės ir taškų skirtumas čia nėra svarbu. Mus tenkino žaidimo kokybė, energija, kurią turėjome, viską kontroliavome. Išėjome į kitą etapą, bet žinome, kad tai nieko nereiškia“, – po nesudėtingos pergalės prieš Meksiką sakė K. Maksvytis.

Lietuviai smagiai pradėjo rungtynes ir spurtavo 8:0. Nors vėliau Meksika atsakė į tai keliais tritaškiais metimais, tačiau Lietuva pirmą kėlinį užbaigė pirmaudama 15 taškų – 32:17. Antrajame kėlinyje šią persvarą pavyko dar labiau padidinti ir pertrauką Lietuvos rinktinė pasitiko pirmaudama 53:34.

