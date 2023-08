Pasaulio čempionato maratone – kalnų bėgiko iš Ugandos triumfas

Budapešte (Vengrija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate paaiškėjo naujasis pasaulio maratono čempionas.

Vyrų maratono bėgime triumfavo 23-ejų ugandietis Victoras Kiplangatas, 42,2 km distanciją įveikęs per 2 val. 8:53 min.

All the glory goes to Uganda 🙌



Commonwealth Games champion Victor Kiplangat is the fastest in the endgame of the men's marathon 🔥



2:08:53 for the win.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gN5ur0Gh5U