Usykas nokautu apgynė čempiono vardą, tačiau varžovas pralaimėjimo nepripažino

Ukrainos ir pasaulio bokso žvaigždė Oleksandras Usykas šeštadienį Lenkijoje, Vroclave surengtame bokso renginyje apgynė visus turimus čempiono diržus.

Kovoje dėl WBA (Super), WBO ir IBF sunkiasvorių čempiono titulų 36-erių O. Usykas devintajame raunde nokautu įveikė britą Danielį Dubois.

O. Usykas jau aštuntajame raunde pasiuntė varžovą į nokdauną, o devintajame galiausiai užbaigė kovą.

Oleksandr Usyk remains the heavyweight champion belts after defeating Great Britain’s Daniel Dubois in front of tens of thousands of Ukrainian refugees in Wrocław, Poland tonight.



