Stebėkite: Budapešte tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

Budapešte (Vengrija) ir toliau tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame vyks 8-osios dienos vakarinė sesija.

Tiesioginę transliaciją iš Budapešto nuo 20:30 val. galite stebėti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt.

4x400 bėgimo finale – JAV ir netikėtai įsibrovusi Indijos ketveriukė

Estafetės po 400 m bėgimo finale netikėtai startuos galingai atrankoje pasirodžiusi Indijos ketveriukė, kuri atrankos bėgime finišavo per 2:59,05 min. ir užfiksavo Azijos rekordą.

Tiesa, greičiausi buvo amerikiečiai, kurie tarp visų atrankos bėgikų buvo pirmi ir distanciją kartu įveikė per 2:58,47 min.

Beje, tarp 8 finalininkų sekmadienį startuos 4 Europos komandos.

