Titulą ginantys ispanai pasaulio čempionatą pradėjo sutriuškindami Dramblio Kaulo kranto rinktinę

Pasaulio čempionų titulą ginanti Ispanijos rinktinė užtikrintai pradėjo 2023 m. pasaulio pirmenybes.

Ispanijos rinktinė rezultatu 94:64 (24:17, 29:17, 20:13, 21:17x) sutriuškino Dramblio Kaulo Kranto krepšininkus.

Beje, verta paminėti, kad Ispanijos rinktinė FIBA reitinge rikiuojasi pirmoje vietoje, o Dramblio Kaulo Krantas užima 42-ą vietą.

Ispanai šiose rungtynėse pradėjo dominuoti nuo pat susitikimo pradžios ir jau prieš ilgąją pertrauką turėjo susikrovę 19 taškų persvarą.

You need an army to stop Juancho 😤

💪 #FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/yBl86QQWED