JAV krepšinio rinktinė užtikrintai pradėjo žygį pasaulio čempionate

Šeštadienį savo kelionę pasaulio krepšinio čempionate pradėjo ir JAV krepšininkai, palaužę Naujosios Zelandijos rinktinę.

Pergalę amerikiečiai šventė rezultatu 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14), o rungtynes arenoje stebėjo ir Lietuvos rinktinės treneris Kazys Maksvytis.

🚨 Haka Alert 🚨#TallBlacks performed the first Haka of #FIBAWC 2023 just before their game against the USA 🔥 pic.twitter.com/OEvcJFiiv7 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Tiesa, pirmajame kėlinyje rungtynių ritmą kontroliavo Naujosios Zelandijos rinktinė, kuri buvo susikrovusi net dešimties taškų persvarą (14:4). Visgi tuomet amerikiečiai pabudo, spurtavo ir laimėjo kėlinį minimalia persvara (19:18).

Austin Reaves sends the arena into a frenzy.



Every time he does anything. #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/jJTpHZKiiB — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Antrajame kėlinyje vieni pagrindinių favoritų iškovoti pasaulio čempionato auksą ėmė žaisti vis agresyviau, tačiau nepaisant to zelandai vis tiek laikėsi ir į ilgąją pertrauką žengė turėdami vienženklį 9 taškų deficitą (36:45).

Būtent trečiajame kėlinyje JAV rinktinė pabėgo į priekį ir galiausiai atgal nebesižvalgė bei šventė užtikrintą pergalę.

Rezultatyviausiai JAV gretose žaidė Paolo Banchero, pelnęs 21 tašką (6/8 dvit., 2/2 trit., 3/5 baud.), atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs rezultatyvų perdavimą, išrašęs 4 blokus ir surinkęs 25 naudingumo balus.

Pralaimėtojų komandoje Reubenas Te Rangi įmetė 15, o Shea Ili ir Finas Dellany po 12 taškų.