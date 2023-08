Debiutantų akistatoje Sakartvelas palaužė Žaliojo Kyšulio rinktinę

Okinavoje (Japonija) šeštadienį savo kovas pasaulio krepšinio čempionate pradėjo F grupė. Jau pirmojoje kovoje susitiko dvi planetos čempionate debiutuojančios rinktinės, o istorinę pergalę pasiekė Sakartvelo krepšininkai (1-0).

Jie rezultatu 85:60 (20:11, 28:11, 22:15, 15:23) susitvarkė su Žaliojo Kyšulio salų rinktinės (0-1) pasipriešinimu.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Tornike Šengelija. Patyręs krepšininkas per 25 min. surinko 16 taškų (5/10 dvit., 0/1 trit., 6/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų.

Shengelia scores 16 PTS to earn TCL Player of the Game and lead Georgia to their first ever #FIBAWC win! 🔥 #WinForGeorgia I #InspireGreatness pic.twitter.com/8D0rUykaAS

Tuo metu Žaliojo Kyšulio rinktinėje geriausiai pasirodė Kevenas Gomesas, kuris per 14 min. pelnė 10 taškų (5/5 dvit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir taip surinko 18 naudingumo balų.

Tuo metu Žaliojo Kyšulio rinktinės lyderis Walteris Tavaresas planetos pirmenybėse debiutavo sunkiai. Madrido „Real“ aukštaūgis per 26 min. pelnė vos 6 taškus (2/7 dvit., 2/3 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir blokavo 2 varžovų metimus.

Georgia could not have announced their arrival to the #FIBAWC any better by beating Cape Verde 85-60! #WinForGeorgia 🇬🇪 pic.twitter.com/wAz27XkScQ