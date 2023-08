Kanados pareiškimas – 30 taškų skirtumu sutriuškino prancūzus

Įspūdingu ritmu pasaulio pirmenybes Indonezijoje pradėjo Kanados krepšinio rinktinė, kuri pirmose grupės rungtynėse tarsi volu pervažiavo Prancūzijos rinktinę.

Fantastiška sudėtį surinkusi Kanados rinktine 95:65 (14:18, 29:22, 25:8, 27:17) nepaliko šansų Europos vicečempionams.

Po dviejų kėlinių komandas skyrė trik 3 taškai, tačiau kanadiečiai antroje mačo pusėje įjungė aukštesnę pavarą ir buvo nesulaikomi tiek po savo, tiek po varžovų krepšiu.

Prancūzų gynyba buvo bejėgė prieš NBA žvaigždę Shai Gilgeous-Alexanderį, kuris per 27 minutes įmetė 27 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Too smooth with it. 🥶



Shai with 27 PTS 13 REB 6 AST in his World Cup debut. #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/DlitZVOdgi