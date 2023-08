Krepšinio populiarumas Filipinuose: jau pirmose rungtynėse pasiektas visų laikų rekordas

Į pirmąsias Filipinų krepšinio rinktinės rungtynes Maniloje, kur šiuo metu vieši ir Lietuvos rinktinė, susirinko rekordinis žiūrovų skaičius.

Šeimininkų teisėmis žaidžianti Filipinų rinktinė pasaulio čempionato starte dramatiškai 81:87 (18:22, 24:20, 22:24, 17:21) nusileido Dominikos Respublikai, tačiau šios rungtynės įėjo į krepšinio istorijos puslapius.

Didžiausioje Filipinų arenoje rungtynes stebėjo 38 115 sirgalių. Tai – didžiausias žiūrovų skaičius pasaulio krepšinio čempionatų istorijoje.

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩



3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP