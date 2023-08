Po pergalės Valančiūno veidą puošė plati šypsena – gyrė ir komandos draugus, ir Lietuvos sirgalius

Jau nuo pat rungtynių pradžios Jonas Valančiūnas ėmė demonstruoti, kad šeimininkaus po krepšio. Egipto krepšininkai nežinojo, ką daryti su NBA bokštu ir Lietuvos rinktinės kapitonas surinko 11 taškų mažiau nei per penkias minutes.

Galiausiai Lietuva, nors ir neišvengusi bangavimo, pasaulio čempionatą Filipinuose pradėjo pergalingai. Kazio Maksvyčio kariauna D grupės starte 93:67 (26:12, 20:22, 24:19, 23:14) sutriuškino Egipto krepšininkus.

Įdomu tai, kad visi Lietuvos rinktinės žaidėjai rungtynes užbaigė pelnydami taškus. Daugiausiai jų įmetė Margiris Normantas. Jis pelnė 18 taškų, pats J. Valančiūnas pridėjo 15. Lietuvos rinktinės kapitonas po rungtynių pasidžiaugė dėl tokio fakto.

„Labai svarbu, kad visi žaidėjai pelnė taškus. Toks pasitikėjimas atsiranda, nes pirmos tos rungtynės turi ir jaudulio, nes startas čempionato. Labai svarbu gerai pradėti, smagu, kad jį pradėjo gerai visi. Smagu, kad laimėjome. Dabar turime laiko pasidžiaugti iki 12 valandos ir laukia rungtynės su Meksika“, – su šypsena veide po iškovotos pergalės kalbėjo J. Valančiūnas.

