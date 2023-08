Rinktinės bangavimą paaiškinęs Maksvytis: emocijos ėmė viršų

„Pirmos rungtynės, emocijos ir energija liejosi per kraštus, geriau taip, nei komanda būtų pasyvi“, – po sėkmingos pasaulio čempionato pradžios kalbėjo Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Kazys Maskvytis.

Lietuviai penktadienį Filipinuose D grupės rungtynėse varžovus iš Egipto sutriuškino 93:67 (26:12, 20:22, 24:19, 23:14)

„Puolimas visas rungtynes manyčiau buvo neblogas. Išsimetėme daug gerų metimų, geria vaikščiojo kamuolys. Geras klaidų ir rezultatyvių perdavimų balansas. Puolime demonstravo energiją ir atkovojome 22 kamuolius iš berods 49 pramestų metimų. Arti 50 procentų, milžiniški skaičiai, čia yra pliusas.

Tačiau norisi atkreipti dėmesį ir į gynybą, nes jis buvo banguota. Pirmame kėlinyje buvo gera atkarpa, antroje rungtynių pusėje dar buvo, berods keturias varžovų pražangas puolime išprovokavome. Tai yra neblogas rezultatas.

Pirmos rungtynės, tikrai daug emocijų. Laimėjo, pergalė, bet čia tik pradžia, pusė darbo, toliau bus tik sunkiau“, – jau po rungtynių Lietuvos žurnalistams sakė K. Maksvytis.

Lietuvos rinktinės atstovai ne veltui prieš dvikovą kalbėjo apie maksimalų susikaupimą. Pastarasis matėsi nuo pat pirmųjų minučių, o Jonas Valančiūnas iš karto uždavė toną rungtynėms, pelnydamas 11 taškų per mažiau nei 5 minutes.

JV's legendary pump-fakes were clearly not on the scouting report. 😂#FIBAWC x #WinForLietuva pic.twitter.com/UV2XSocrYJ