Ilgai su Angola vargę italai čempionatą pradėjo pergalingai

Pasaulio krepšinio čempionatas Filipinuose startavo A grupės rungtynėmis tarp Angolos ir Italijos rinktinių. Po lygios trijų kėlinių kovos Italijos rinktinė galiausiai įsirašė pirmąją pergalę – 81:67 (23:17, 20:23, 18:17, 20:10).

G. Goncalvesas pelnė pirmuosius 7 savo rinktinės taškus, o Angola čempionatą pradėjo išprausdama italus šaltu dušu – 9:2. Tiesa, dar pirmojo kėlinio viduryje po N. Melli dėjimo priekyje jau buvo italai – 14:13.

Kėlinio pabaigoje G. Pozzecco auklėtiniai jau atrodė perlaužiantys rungtynes, kai išsiveržė į priekį 21:13, tačiau Angolos krepšininkai neleido to padaryti.

