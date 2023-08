Ispanijos karaliavimas sportiniame ėjime – Martinas ir Perez iškovojo po antrą aukso medalį

Ispanijos lengvosios atletikos delegacija triumfuoja. Budapešte vykstančiame pasaulio čempionate dar vieną nepamirštamą šou surengė sportinio ėjimo atstovai – Alvaro Martinas ir Maria Perez. Kartu jie savo šaliai jau iškovojo 4 aukso medalius.

Ketvirtadienio rytą Budapešte vyko tiek vyrų, tiek moterų 35 km sportinio ėjimo varžybos, kuriose ispanai vėl buvo neaplenkiami. Vyrų gretose auksą pelnė A. Martinas, distanciją įveikę per 2:24:30 val., o moterų varžybose vėl triumfavo M. Perez (2:38:40).

Doble doblete para España en la marcha 👀@garciaperezmari storms to 35km race walk glory in a new championship record 2:38:40 😮‍💨#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/PSVSKxgkRi