Susiimti už galvos verčiantis šuolis: jamaikietis Pinnockas sudaužė atrankos į finalą normatyvą

Trečiadienį tęsiasi lengvosios atletikos pasaulio čempionatas Budapešte, o veiksmo ir įspūdingų rezultatų netrūksta jau nuo pat rytinės sesijos. Šuolio į tolį atrankos varžybose geriausią rezultatą pasaulyje šį sezoną užfiksavo jamaikietis Wayne`as Pinnockas.

Jau pirmuoju mėginimu Jamaikos atstovas nuskriejo net 8,54 m ir taip privertė nustebti stadione susirinkusius sirgalius. Po pasaulio lyderio pozicijos verto pasirodymo jamaikietis ir pats sunkiai galėjo patikėti tuo, ką padarė.

W. Pinnockas taip pat į šipulius sudaužė ir savo asmeninį rekordą, kuris iki šiol siekė 8,37 m.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad taip toli stadione niekas nešoko nuo pat 2021 m. gegužės mėnesio.

WORLD LEAD



🇯🇲's Wayne Pinnock flies out to a huge 8.54m world lead in the men's long jump qualifying round 🔥



That's the biggest wind-legal outdoor jump since May 2021 👀#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/TD7pHfGmQK