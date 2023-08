NBA dėjimų konkurse triumfavęs McClungas sukirs rankomis su „Magic“ klubu

2023 m. NBA dėjimų konkurse triumfavęs Matthew McClungas gali dar kartą praverti stipriausios pasaulio krepšinio lygos duris.

„The Athletic“ žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad 24-erių krepšininkas turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį su Orlando „Magic“ klubu.

Free agent guard Mac McClung – the 2023 NBA Slam Dunk Contest champion – has agreed to a partially guaranteed deal with the Orlando Magic, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/nXXfTcC5zh