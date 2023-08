Skaudi akimirka pasaulio čempionate: 400 m bėgimo lyderis Gardineris vėl patyrė traumą

Antradienį pasaulio lengvosios atletikos čempionate buvo užfiksuota itin nemaloni situacija, kuomet 400 m bėgimo pusfinalyje pirmavęs Tokijo olimpinių žaidynių čempionas iš Bahamų Stevenas Gardineris patyrė traumą.

400 m distancijoje 27-erių atletas šiemet buvo greičiausias, o pusfinalio bėgime, artėjant prie finišo tiesiosios, taip pat bėgo pirmas ir užtikrintai kontroliavo tempą. Visgi tada sportininko veidas persikreipė iš skausmo, jis susiėmė už kojos ir galiausiai nukrito ant dangos, taip baigdamas kovą dėl vietos finale.

