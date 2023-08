Bronzinius 2010-ųjų laikus prisiminęs Kemzūra – apie išskirtinę rinktinę ir Kalniečio muzikinę veiklą užkulisiuose

„Lieka tik palinkėti ir šiai rinktinei grįžti su medaliais“, – apie palyginimus tarp dabartinės Kazio Maksvyčio kariaunos ir 2010-ųjų bronzinių vyrukų nukerta vienintelis Lietuvos treneris, kuris su šalies komanda yra iškovojęs pasaulio čempionato medalius.

Kęstutis Kemzūra buvo tas treneris, kuris prieš 13 metų subūrė tokią rinktinę, kuri pasaulio čempionate žygiavo iki pat galo, patyrė vos vieną pralaimėjimą pusfinalyje prieš JAV ir galiausiai nukovusi serbus pasidabino bronzos medaliais.

Kaip LRT.lt pasakojo dabar su Vilniaus „Wolves“ komanda dirbantis 53-ejų specialistas, ta 2010-ųjų rinktinė tikrai buvo išskirtinė. Išskirtinė ne tik tuo, kad iškovojo vienintelį Lietuvos medalį pasaulio čempionate, bet ir savo atmosfera komandoje.

Interviu trumpai Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate bronzą iškovojo pusfinalyje 74:89 pralaimėjusi JAV rinktinei, o vėliau mažajame finale 99:88 įveikusi serbus.

Pasak K. Kemzūros, Linas Kleiza tuo metu rodė geriausią savo formą karjeroje.

Mantas Kalnietis ir tuometinis rinktinės gydytojas Rimtautas Gudas turėjo išskirtinę dainą, kuri dažnai skambėjo komandos viduje.

Kaip juokavo K. Kemzūra, tai buvo dainuojanti rinktinė.

„Visi apie tai kalba, ir patys žaidėjai, ne tik aš“, – patikino buvęs rinktinės treneris.

Bendraudamas su LRT.lt, K. Kemzūra plačiau pasidalijo mintimis ir apie 2010 metų sėkmę, ir apie tos rinktinės pagrindinę dainą, ir apie žaidėjų neatvykimus.

– Kiek jūs pats dar nusikeliate mintimis į 2010 metus, kai su Lietuvos krepšinio rinktine laimėjote bronzos medalius?

– Dažnai nebūna kada pagalvoti, dabar kiti dalykai rūpi. Dabar prasideda pasaulio čempionatas, jūs irgi prisiminėte ta proga. Suprantama, bet šiaip gyvenimas nestovi vietoje. Jis eina tolyn. Būna kažkokie momentai, kai prisimeni viską, bet šiaip dažnai netenka. Galvoji vis apie einamus dalykus, kas yra dabar, ką reikia spręsti.

– Kiek yra smagu, kad vis dar šnekame ir apie tuos 2010 metus, nes tai mūsų vienintelis medalis iš pasaulio čempionato, ir kiek galbūt netgi liūdna, kad tų medalių nuo to laikotarpio iškovota ne tiek ir daug, juolab kad nuo 2015 metų išvis likome be apdovanojimų per visus turnyrus?

– Sunku net ir atsakyti. Tai, kas su mumis įvyksta ir kažkas pasiseka, yra visada malonu prisiminti. Kalbos net nėra, ta visa euforija, tas džiaugsmas, kai tu kažką laimėjai, kaip tave sutinka. Tikrai yra smagu parvežti medalius.

Kažkada visada pirmas kartas būna, o vėliau gyvenimas nestovi vietoje ir ateina eilė visokioms pergalėms, ypač sporte. Vieną dieną laimėjai, o kitą jau turi galvoti, kas bus toliau, negali gyventi tuo, kas buvo. Jeigu buvai čempionas, tai tave visada kažkas nori nuversti.

Dėl to, kad užsitęsė serija be medalių, yra kaip yra. Visokių tam yra priežasčių. Taip jau būna sporte, bet aš manau, kad kažkada, gal net ir šiemet, tas medalių badas nutrūks.

Kęstutis Kemzūra / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Prieš šį čempionatą pasigirsta kalbų, kad yra panašumų ir su situacija 2010 metais rinktinėje, kurioje irgi nebuvo visų geriausių žaidėjų. Ar pamenate, kokia tuomet buvo atmosfera ruošiantis čempionatui?

– Niekas labai kažko iš mūsų nesitikėjo. Buvo tas momentas, kad tuo metu pasaulio čempionate nebuvo dalinami kelialapiai į olimpines žaidynes. Tas čempionatas vyko, bet jis nesprendė kitų klausimų. Tokia situacija buvo ir kai kurie vyresni žaidėjai turėjo tam tikrų problemų, kas pailsėti norėjo, kas sveikatos problemų turėjo ir praleido tą vasarą. Natūralu. Ir mes nebuvome vieninteliai tokie. Buvo ir kitose rinktinėse netekčių. Tik tiek, kad mums taip atrodė, kad neatvažiuoja tiek pagrindiniai žaidėjai ir susidarė toks gana jaunų žaidėjų darinys.

Ta komanda dar nebuvo išsikovojusi savo vardo. Jie savo lygiu buvo priaugę. Kitose rinktinėse dalis pagrindinių žaidėjų irgi neatvažiavo, bet jie turėjo kitų tituluotų krepšininkų. Tokia ir situacija, kuri buvo skeptiška. Pamenu, kad kai pradėjome stovyklą, tai vos keli žurnalistai atvyko. To dėmesio labai didelio, kad kažką šita rinktinė gali nuveikti, nebuvo.

– Kazys Maksvytis netgi užsiminė, kad ne visų žaidėjų paaiškinimai įtikino. O kaip buvo pas jus 2010 metais?

– Aš dabar net labai ir neprisimenu. Nesureikšmindavau to. Rinktinė yra toks dalykas, kad žaidėjas turi važiuoti ir degti noru. Negali prašyti. Yra įvairios gyvenimiškos situacijos, kurios kartais susidaro, ką jau padarysi. Tada žengti turi kitas, jam atsiveria galimybės.

Galų gale, tai mes turime suprasti, kad tie žaidėjai nėra geležiniai. Sezonai būna įtempti, daugėja tų rungtynių, sveikata su amžiumi irgi negerėja, tad galima suprasti žmones. Negali iš jų vien reikalauti. Kaip pavyzdį prisimenu Ramūną Šiškauską. Šiaip mes jo tada labai norėjome, nors kaip ir buvo pasakęs po Pekino olimpinių žaidynių 2008 metais baigti karjerą rinktinėje. Jis taip buvo pasakęs, bet mes labai turėjome vilčių, kad pavyks prisikalbinti sugrįžti. Bandėme, bet jis pasakė ne. Žmogus toliau dar norėjo pažaisti klubiniame lygyje ir jam jau reikėjo didesnės pauzės tarpsezonyje, kad galėtų atsistatyti. Žinoma, kad mes dar bandėme pakviesti jį. Kelis kartus netgi. Jis gražiai pasakė ne ir tai buvo suprantama. Negali reikalauti iš žmogaus daugiau, nei jis galėjo.

Kęstutis Kemzūra / D. Umbraso / LRT nuotr.

Jis ten važiavo, atidavė visas jėgas, vežė medalius, džiaugėsi visa Lietuva ir atėjo tas laikas, kad viskas. Turbūt ne visai tinkamas palyginimas, bet kažkur į tą temą.

Tačiau tiesą pasakius, aš net iki galo ir neatsimenu tų visų peripetijų 2010 metais.

– Dabar jau lengva kalbėti po visko, bet ar nebuvo taip, kad tas spaudimo sumažėjimas, kai niekas nesitikėjo iš jūsų rinktinės, padarė meškos paslaugą iš teigiamos pusės?

– Aišku, kad gelbėja turbūt, kai nėra tiek to spaudimo, nepamatuotų lūkesčių, bet mes dabar dažnai sureikšminame dalykus.

Žinoma, mūsų komandai tokia situacija tikrai nemaišė, pagelbėjo. Kitas dalykas, kad galiu kalbėti apie save, nežinau, kaip kiti. Aš stengiuosi koncentruotis į tuos dalykus, kuriuos galiu kontroliuoti. Stengiausi suburti komandą iš to, kas gali atvažiuoti, kad rinktinė būtų subalansuota. Žiūrėjome taktikas, kaip tą žaidimą sustatyti ir darėme, kad žaidėjai būtų geriausios formos. Aš manau, kad tą pasisekė padaryti.

Mes rungtynės iš rungtynių tame čempionate tobulėjome, nebuvo taip, kad mes nuvažiavome ir ten visus triuškinome. Jeigu atsimenate, tai grupių kiekvienos rungtynės buvo sunkios. Mes visada atsilikinėjome, ispanams netgi vienu metu 17 taškų pralaiminėjome, bet po to sugrįžome. Tokie momentai prideda komandai pasitikėjimo, tu kyli. Niekas nežino, kaip viskas būtų pasibaigę, jeigu kažkuriose rungtynėse būtų ir paslydę. Bet to nebuvo ir mes gavome pasitikėjimo vienas kitu, tuo, ką darome, kilome kaip komanda.

Vėliau patys pajutome, kad kažką galime padaryti.

– O kas tuo metu buvo emocinis lyderis rūbinėje?

– Aš manau, kad Linas Kleiza buvo toks akivaizdus mūsų puolimo lyderis aikštėje, kuris demonstravo geriausią savo formą karjeroje. Nežinau, pats turėtų pasakyti, bet man toks įspūdis susidarė. Jeigu kažkas nesisekdavo komandiškai, tai jis rasdavo būdų, kaip patraukti.

Kiti irgi prisidėjo. Manau, kad pasisekė su tuo, kad kiekvienas žaidėjas turėjo savo aiškius vaidmenis. Labai didelę rolę gynyboje suvaidino Robertas Javtokas. Jis buvo komandos kapitonas ir ne tiek taškais, bet kitais dalykais prisidėdavo. Savo pavyzdžiu, savo gynyba, savo kalbomis rodė viską. Aukojosi dėl komandos, žaidė ir su vaistais nuo skausmo, tą matė kiti vyrai. Bet kiekvienas dėjo savo indėlį – ir Jonas Mačiulis, kuris pridėdavo, ir Mantas Kalnietis, ir Martynas Pocius buvo iš tų, kuris padraskydavo.

Martynas Pocius su rinktinės marškinėliais / A. Ufarto / BNS nuotr.

Vienas kitą jie papildė ir gavosi komandinis darbas. Kai komanda laimi, tada yra paprasta ir lengva, ta atmosfera būna geresnė. Bet rinktinėse ta atmosfera visada būna gera, tačiau 2010 metais buvo ypatinga. Visi apie tai kalba, ir patys žaidėjai, ne tik aš.

Žinau, kad jie ten susirinkdavo į tą terapijos kambarį ir dainas dainuodavo, būdavo ir pokalbių. Nuotaika gera buvo dėl pergalių, bet jie vienas kitam padėjo. Kaip aš sakau, tokia dainuojanti rinktinė buvo.

– Ar tos dainos labiau įprastas reikalas, ar čia toks 2010 metų išskirtinis reikalas buvo?

– Drįsčiau tvirtinti, kad taip, būtent šitos rinktinės.

– O ar turėjo jie tada kažkokią pagrindinę dainą?

– Tai man rodos ta daina ir buvo Manto Kalniečio ir mūsų gydytojo profesoriaus Rimtauto Gudo traukiama „Ant tėvo dalgio ašmenų“.

– Koks pats įsimintiniausias epizodas iš viso to čempionato?

– Turbūt, kad rungtynės su Argentina ketvirtfinalyje. Galima sakyti, kad vos ne pats didžiausias mūsų pikas buvo. Vėliau ir visi kiti įvykiai sekė. Pradžioje buvo tyli svajonė, po to garsi, o galiausiai realybe virto. Visa tai atsispindėjo pačioje Lietuvoje, kaip žmonės palaikė. Palaikymas buvo labai geras, tą visada jaučiame. Bet mes įgauname visai kitokią jėgą, kai rinktinei sekasi ir ji laimi. Tada kyla toks cunamis, kartu ir emocinis, su kuriuo reikia susitvarkyti.

– O jūs pats visgi įžvelgiate kažkokių paralelių tarp tos 2010 metų rinktinės ir dabartinės, kuri varžosi Filipinuose?

– Labai norint, tai galima rasti. Kad kažkas neatvažiavo, kad važiuoja kiti. Lieka tik palinkėti ir šiai rinktinei grįžti su medaliais. Tada tikrai bus galima sakyti, kad tų panašumų labai daug.

– Galvojant apie dabartinę rinktinę, kokiomis nuotaikomis pasitinkate pasaulio čempionatą?

– Nemačiau visų draugiškų rungtynių, bet stengiausi žiūrėti daugumą. Tik tiek pasakysiu, kad manęs negąsdina tie patirti pralaimėjimai draugiškose rungtynėse. Geriau buvo turėti tokią medžiagą ir daryti išvadas. Prancūzija tikrai rimta pretendentė į medalius, ji gali konkuruoti ir varžytis su amerikiečiais.

Mes 2010 metais irgi žaidėme su ispanais, JAV. Buvome patyrę pralaimėjimų ir 20 taškų, bet mums tai davė labai daug. Mes žaidėme kitokiu ritmu, kitokiu greičiu ir tai padėjo mums pasiruošti. Tikiu, kad ir dabar rinktinė gavo daugiau naudos.

Treneriai gavo medžiagos, ko galima tikėtis, kas veikia ar neveikia, kam reikėtų ruoštis. Dažnai tokiuose turnyruose gali viską ir nulemti vienerios rungtynės.

Kęstutis Kemzūra / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O gal turite kokį patarimą, galbūt kažkas iš jūsų 2010 metų patirties galėtų padėti ir dabartinei rinktinei?

– Nėra vieno recepto. Bet aš jau gal nepatarinėsiu, nebūsiu sofos ekspertu, kai nesu šalia komandos. Yra treneriai, jie žino, ką daro.

– Ar be Lietuvos dar kažką akyliau seksite čempionate. Gal turite kažkokią itin mėgstamą komandą?

– Kaip čia pasakius, aš pažiūriu rezultatus, kiek pavyksta, stengiuosi neatsilikti, bet kažkokios vienos rinktinės konkretizuoti negalėčiau. Tokios nėra. Bendrai pasižiūriu.

– Jums su „Wolves“ klubu yra pats pasiruošimas sezonui, darote stovyklas, o Lietuvos rinktinė žais čempionate dienos metu. Ar tai gali sujaukti ir pačių treniruočių planus?

– Na, treniruočių neatšauksime, bet jeigu galėsime pakoreguoti, žinoma, kad tą darysime. Bet esame profesionalai ir turime atlikti savo darbą. Negali kažkas tam trukdyti, esame įsipareigoję klubui.