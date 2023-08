Disko metimo milžinų galybę pripažino ir legendinis Ubartas: tokių varžybų niekada nebuvau matęs

Pirmadienio vakarą pasaulio lengvosios atletikos čempionatą Budapešte papuošė neįtikėtinai gražus vyrų disko metimo rungties finalas. Varžybų atomazga pakerėjo ir legendinį Lietuvos disko metiką Romą Ubartą. Jis teigė tokių varžybų dar nematęs.

Paskutiniu, šeštuoju, bandymu čempiono titulą išplėšė švedas Danielis Stahlis (71,46 m), sidabru tenkinosi slovėnas Kristjanas Čehas (70,02 m), o bronza pasipuošė Lietuvos pasididžiavimas Mykolas Alekna (68,85 m). Andrius Gudžius liko 6-oje vietoje (66,16 m).

„Reikia pripažinti, kad tokių varžybų aš niekada nebuvau matęs, kad būtų tokie rezultatai ir tokia įtampa iki pat paskutinio metimo. Ten buvo labai karšta, apie 30 laipsnių, ir dar toks vėlyvas laikas. Dalyvauti techninėse rungtyse yra labai sudėtinga, kai reikia mesti tada, kai turėtum miegoti.

Jaučiau didžiulį malonumą žiūrėdamas į vyrus, kurie demonstravo įspūdingus ir gana panašius rezultatus. Žinoma, pirmi du nutolo, bet intriga buvo didžiulė. Žodžiu, tie, kurie mėtė visą sezoną labai toli, ir buvo pirmi. Nenutiko kokių didelių stebuklų ir pokyčių – kam buvo geras sezonas, tas ir užėmė aukštą vietą“, – LRT.lt kalbėjo Barselonos olimpinių žaidynių čempionas R. Ubartas.

Intriga tikrą apogėjų pasiekė sportininkams atliekant šeštuosius bandymus. Jau prieš tai Australijos rekordą pagerinęs Matthew Denny (68,24 m) tapo paskutiniu atletu, galėjusiu aplenkti M. Alekną, tačiau jo bandymas nebuvo toks sėkmingas ir prieš paskutinį kartą žengdamas į sektorių lietuvis žinojo, kad bent bronzą jis jau turės.

Šeštuoju bandymu M. Alekna numetė galingus 68,07 m, bet tai neleido priartėti prie sidabro ir stadione liko vienas vienintelis klausimas, kas galiausiai kels rankas į viršų: 30-metis D. Stahlis ar 24-erių K. Čehas.

Būtent pastarasis pirmas žengė į sektorių ir po akimirkos galingais šūksniais pakerėjo visą publiką. Slovėnas užfiksavo 70,02 m rezultatą, pakilo į pirmąją vietą ir atrodė, kad apgins prieš metus Oregone (JAV) iškovotą trofėjų, tačiau tada savo žodį dar kartą tarė olimpinis ir pasaulio čempionas D. Stahlis.

Švedijos vikingas, sukaupęs visas jėgas, patirtį ir norą vėl tapti planetos disko metimo karaliumi, padarė tai, ko joks kitas disko metikas iki tol nebuvo pasiekęs pasaulio čempionatuose. Šiurpuliukus keliantis švedo riksmas diskui dar skrodžiant orą sufleravo, kad rezultatas bus milžiniškas, o paaiškėjus oficialiems skaičiams beliko tik nukelti kepures.

Saving the best for last 💥 Daniel Stahl throws a massive 71.46m championship record to win his second #WorldAthleticsChamps discus throw title 😎 pic.twitter.com/706qFVWH54

D. Stahlis pasiekė naują čempionatų rekordą (71,46 m), nukarūnavo K. Čehą ir visiškai pelnytai tapo pasaulio čempionu. Pasak R. Ubarto, sportininkų susitelkimas atliekant paskutinį bandymą tik dar kartą parodė, kokie profesionalai buvo susirinkę didžiajame finale.

„Manau, čia reikia pripažinti tai, kad Danielis Stahlis yra labai patyręs sportininkas, senas turnyrų vilkas, tapęs pasaulio ir olimpiniu čempionu. Manau, kad sukaupęs didžiulę patirtį jis ir atliko tą galingą bandymą. Buvo matyti, kad visą šį sezoną jis mėtė itin susikaupęs ir ruošėsi būtent šiam čempionatui. Ta patirtis leido įgyti geriausią sportinę formą tada, kai jam to labiausiai reikėjo.

Leading the highest quality men’s discus major championships podium in history, Daniel Stahl regained the crown he first claimed in Doha four years ago, breaking the championship record in the final round to do so.#WorldAthleticsChamps men's discus throw report 👇