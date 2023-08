Ketverių metų kančias nutraukusi ir pasaulį sugraudinusi Johnson-Thompson: geriausia diena gyvenime

Sekmadienio vakarą Vengrijos sostinėje Budapešte vykstantį pasaulio lengvosios atletikos čempionatą sudrebino finalinė moterų septynkovės rungtis, po kurios paaiškėjo naujoji planetos čempionė.

Prieš 800 m bėgimą ore sklandė įtampa ir didžiulė intriga, o po jo – sirgalių širdis suvirpino Didžiosios Britanijos sportininkės Katarinos Johnson-Thompson džiaugsmo ašaros.

SHE HAS DONE IT 🇬🇧



🥇2019

🥇2023



Katarina Johnson-Thompson is a double Heptathlon World Champion 🤩👏 pic.twitter.com/m3OZuHgO7P