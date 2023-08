Žiniasklaida: „Liverpool“ pasipildys patyrusiu japonu

Futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, kad „Liverpool“ futbolo klubas susitarė su „Stuttgart“ ekipoje žaidusiu futbolininku iš Japonijos Wataru Endo.

Teigiama, kad susitarimo vertė siekia 16 mln. eurų, o saugui beliko atlikti tik medicininę apžiūrą.

EXCLUSIVE: Liverpool submit formal bid to sign Japanese midfielder Wataru Endō on permanent deal 🚨🔴🇯🇵 #LFC



Negotiations ongoing with Stuttgard — player wants the move as it’s biggest opportunity of his career.



Surprisining move by Liverpool director Schmadtke. pic.twitter.com/sQwtnp67ik