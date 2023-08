Kai susirenka čempionai ir rekordininkai – šiurpuliukus kelsiančios žvaigždės ir akistatos pasaulio čempionate

Šeštadienį Budapešte (Vengrija) prasideda didžiausia lengvosios atletikos metų šventė – geriausius atletus į vieną vietą suburiantis pasaulio čempionatas. Pernai Oregone (JAV) vykusios pirmenybės padovanojo ne vieną kerinčią akimirką, tačiau šiemet sporto karalienės žvaigždės žada spindėti dar ryškiau.

Kasdien nuo pat čempionato starto rugpjūčio 19 d. iki jo pabaigos rugpjūčio 27 d. tiesiogines transliacijas ir svarbiausius įvykius iš Budapešto galėsite stebėti per LRT. Pirmoji transliacija jau šiandien (šeštadienį) 20 val.

Belaukiant starto portalas LRT.lt kviečia susipažinti su ryškiausiomis pirmenybių žvaigždėmis ir rungtimis, kuriose užvirs kraują kaitinančios ir abejingų nepaliekančios kovos.

Odės vertas Ingebrigtsenas ir labai greita kompanija

Jakobas Ingebrigtsenas / AP nuotr.

1500 m bėgimas šį sezoną buvo vienas tų, kuriame nuolatos virė įnirtingos kovos, o rekordai krito vienas po kito. Pagrindinis to kaltininkas – Norvegijos supertalentas Jakobas Ingebrigtsenas. 22-ejų bėgikas šiemet išdarinėja tai, apie ką daug kas tyliai kalbėjo, tačiau visgi mažai tikėjosi.

Norvegas net du sykius pagerino Europos rekordą ir įsirašė savo pavardę tarp geriausių visų laikų šios distancijos bėgikų. Pirmą kartą rekordas krito „Deimantinės lygos“ etape Osle (Norvegija) (3:27.95 min.), o antrą – Chožuve (Lenkija) vykusiame prestižinių varžybų etape (3:27.14 min.). Pastarasis laikas tapo 4-u geriausiu per visą istoriją. Nepaisant to, galima išskirti ir dar vieną detalę – joks kitas europietis 1500 m nėra įveikęs greičiau nei per 3 min. ir 28 sek.

Jakobas Ingebrigtsenas / AP nuotr.

Pernai Oregone J. Ingebrigtsenas auksu sužibo 5000 m nuotolyje, o 1500 m bėgimo finale patyrė netikėtą pralaimėjimą. Finišo tiesiojoje jį aplenkė asmeninį rekordą pagerinęs Didžiosios Britanijos bėgikas Jake`as Wightmanas (3:29.23 min.), kurio Budapešte neišvysime.

1500 m distancijoje J. Ingebrigtsenas triumfavo Tokijo olimpinėse žaidynėse, tačiau šios rungties pasaulio čempiono titulo dar neturi, todėl Senojo žemyno bėgimo „karaliaus“ misija Budapešte daugiau nei aiški.

Visgi konkurencija bus milžiniška, nes net 11 atletų šiais metais distanciją yra įveikę greičiau nei per 3 min. ir 30 sek. Į kovą dėl medalių taip pat stos ispanas Mohamedas Katiras, JAV rekordą pagerinęs ir šalies čempionu tapęs Yaredas Nuguse`as ir Dohoje 2019 m. triumfavęs Kenijos atstovas Timothy Cheruiyotas.

Ar skrajojantis Lylesas sugebės priartėti prie Bolto rekordo?

Noah Lylesas / AP nuotr.

Nuo legendinio Jamaikos sprinterio ir pasaulio rekordininko Usaino Bolto pasitraukimo iš didžiojo sporto 2017 m. dar niekuomet nebuvo tokios didelės intrigos ir tiek kalbų apie galimą jo rekordo pagerinimą. Nors 100 m distancija ir yra palikta ramybėje, tačiau 200 m nuotolyje bėgimo takelis kaista kaip reikiant, o to priežastis – puiki amerikiečio Noah Lyleso sportinė forma.

Liepos 23 d. Londone vykusiame „Deimantinės lygos“ etape atletas distanciją įveikė per galingas 19,47 sek. ir taip ne tik pasiekė geriausią rezultatą planetoje šį sezoną, užfiksavo naują šio varžybų etapo rekordą, bet ir pagerino U. Bolto karjeros rekordą. Per visą savo karjerą jamaikietis 200 m nuotolį greičiau nei per 20 sek. buvo įveikęs 34-is sykius, o N. Lylesui atbėgti greičiau nei per 20 sek. Londone pavyko jau 35-ąjį kartą. Tai reiškia, kad pagal šią statistiką JAV sprinteris tapo geriausiu bėgiku per visą istoriją.

Noah Lylesas / AP nuotr.

Nuostabūs N. Lyleso pasirodymai šiuo metu kelia bene vienintelį klausimą – ar jis greitu metu sugebės pagerinti U. Bolto pasaulio rekordą 200 m distancijoje (19,19 sek.). Apie didžiulį sprinterio potencialą kalba ir skaičiai. Amerikiečio asmeninis rekordas šioje rungtyje yra 19,31 sek. Jį užfiksuoti pavyko pernai vykusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate Oregone. Tai taip pat yra ir JAV nacionalinis rekordas bei trečias geriausias rezultatas per visą istoriją.

Tiesa, pasaulio čempionui gali reikėti pavargti ir dėl aukso medalio, nes iššūkį mesti žada Afrikos rekordą šiemet pagerinęs ir į elitą jau prasibrovęs jaunasis talentas iš Botsvanos Letsile Tebogo. 20-metis sprinteris Londone užfiksavo 19,50 sek. laiką, kuris šį sezoną yra antras geriausias pasaulyje.

Tuo metu trečią vietą tose pačiose „Deimantinės lygos“ varžybose Londone užėmė ir net 30 metų senumo Didžiosios Britanijos rekordą į šipulius sudaužė 100 m distancijoje šiemet taip pat siautėjantis Zharnelis Hughesas (19,73 sek.), kuris Budapešte taip pat bandys užlipti ant podiumo.

Moterų 200 m bėgime įtampa taip pat tiesiog kunkuliuos. Karalienės titulą išsaugoti bandys jamaikietė Shericka Jackson, tačiau karūną iš jos atimti yra pasirengusi amerikietė Gabby Thomas, kuri šiemet užfiksavo ketvirtą greičiausią laiką per visą rungties istoriją (21,60 sek.).

Trečias kartas nemeluoja? Mahučik sieks pirmojo pasaulio čempionės titulo

Jaroslava Mahučik / AP nuotr.

Jaroslavos Mahučik pavardė šuolio į aukštį sektoriuje jau daug metų skamba bene garsiausiai, tačiau jaunoji šuolininkė iš Ukrainos dar nėra iškovojusi pasaulio čempionės titulo atvirose patalpose. Vos 21-erių sportininkė jau gali pasigirti Europos uždarų bei atvirų patalpų ir pasaulio uždarų patalpų čempionės titulais. Taip pat pernai ji triumfavo ir „Deimantinėje lygoje“. Dviejuose pastaruosiuose pasaulio čempionatuose ukrainietė tenkinosi sidabru, todėl Budapešte aukso skonis prilygtų kol kas gardžiausiam karjeros kąsniui, kuris gana realus.

Visgi, kad ir kaip garsiai beskambėtų J. Mahučik pavardė, į Vengrijos sostinę ji vėl atvyks būdama antroje vietoje, nes pasaulio lyderės pozicijoje yra įsitaisiusi australė Nicola Olyslagers (2,02 m). Tokijo olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtoja šiemet ukrainietę kol kas lenkia vos vienu centimetru, o dviejose tarpusavio akistatose abu kartus šventė pergalę.

Žvelgiant į J. Mahučik sportinę formą nerimą kelia tai, kad sezoną šuolininkė atidarė trejose varžybose iš eilės įveikusi 2 m ribą, o vėliau tris kartus neperšoko nė 1,98 m. Nepaisant to, šuolio į aukštį rungtis yra itin nenuspėjama, todėl kovoje dėl medalio gali prisijungti ir daugiau sportininkių. Pavyzdžiui, ukrainietė Iryna Gerashchenko, pakartojusi savo asmeninį rekordą (2,00 m), arba dar viena Ukrainos atstovė Yuliia Levchenko.

Tuo metu vyrų šuolio į aukštį sektoriuje taip pat žadamos aukštumos, nes didžiausia Kataro lengvosios atletikos žvaigždė Mutazas Essa Barshimas sieks ketvirtojo pasaulio čempiono titulo iš eilės. Chožuve vykusiame „Deimantinės lygos“ etape 32-ejų sportininkas įveikė įspūdingą 2,36 m aukštį ir įsitvirtino pasaulio lyderio pozicijoje bei dar kartą priminė, kad vis dar yra pajėgus „skristi“.

Mutazas Essa Barshimas / AP nuotr.

Tiesa, dar kartą įrašyti savo pavardę į lengvosios atletikos metraščius nebus taip lengva, nes vos vienu centimetru mažesnį aukštį (2,35 m) šiemet įveikė JAV atletas JuVaughnas Harrisonas, Londone vykusiose varžybose netgi įveikęs katarietį. Didžiuosiuose čempionatuose 24-erių šuolininkas dar nėra iškovojęs jokio medalio, todėl esminę akistatą sektoriuje bus galima vadinti taip: „Kova tarp patirties ir jaunystės.“

Žinoma, viskas gali susiklostyti ir taip, kad nė vienas iš šių atletų netaps pasaulio čempionu. Jokiu būdu negalima nurašyti olimpinio čempiono iš Italijos Gianmarco Tamberio, kuris šiemet įveikė 2,34 m. Tokį patį aukštį yra įveikęs ir vokietis Tobias Potye, o Pietų Korėjos viltis Sanghyeok Woo savo kišenėje turi 2,33 m. Apskritai, konkurencija sektoriuje žada būti milžiniška, nes net 13 sportininkų šį sezoną yra šokę 2,30 m ir daugiau.

100 m desertas – ryškiausios žvaigždės ir didžiausia nežinomybė

Shelly-Ann Fraser-Pryce ir Shericka Jackson / AP nuotr.

Tiek vyrų, tiek moterų 100 m bėgime šiemet verda labai atkakli bei nenuspėjama kova, kuri persikels ir į bėgimo takelį Budapešte. Prestižinėje ir bene didžiausią žiūrovų susidomėjimą keliančioje rungtyje tarp moterų šiemet ryškiausiai blykstelėjo Sh. Jackson.

29-erių atletė Jamaikos čempionate užfiksavo geriausią sezono laiką pasaulyje (10,65 sek.), tačiau tai nereiškia, kad būtent ji pasipuoš aukso medaliu. Pagrindinė priežastis – elitines sprinteres skiriančios tik šimtosios sekundės dalys.

2022-aisiais Oregone Sh. Jackson tapo 200 m bėgimo čempione, o perpus trumpesnėje distancijoje iškovojo sidabrą, nes 5-ąjį kartą planetos čempione tapo jos tautietė Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Tiesa, dar 2009 m. Berlyne pirmąjį savo 100 m trofėjų iškovojusi 36-erių veteranė šiais metai buvo kamuojama traumų ir pagrindinėje savo rungtyje pasirodė tik du sykius. Nepaisant to, liepos 20 d. jos užfiksuotas 10,82 sek. rezultatas yra ketvirtas geriausias pasaulyje, o žinant, kokią patirtį turi sukaupusi triskart olimpinė ir dešimtkart pasaulio čempionė – staigmenų galima laukti.

Sha`Carri Richardson / AP nuotr.

Savuosius kozirius ant stalo išmesti jau spėjo ir amerikietė Sha`Carri Richardson. Talentingoji 23-ejų bėgikė panašu išsikapstė iš praeityje niekaip nepaleidusių skandalų ir pagaliau yra pasiruošusi patriukšmauti svarbiausiose tarptautinėse varžybose. JAV čempionate triumfavusi sprinterė šiemet turi antrą geriausią laiką planetoje (10,71 sek.), o dvi pergalės „Deimantinėje lygoje“, atbėgus per 10,76 sek., įrodo, kad ji bus viena pagrindinių favoričių.

Vis dėlto, net ir tai dar nėra visa sudėtis. Itin patyrusi Dramblio Kaulo Kranto atstovė Marie-Jose Ta Lou turi trečią geriausią laiką (10,75 sek.) ir šiemet triumfavo net keturiuose „Deimantinės lygos“ etapuose, kuriose dalyvavo ir kitos geriausios sprinterės. Visgi ši 34-erių atletė dažnai gerus rezultatus demonstruoja pirmoje sezono pusėje, o atėjus svarbiausiems startams didžiausio greičio nebedemonstruoja. Būtent todėl stebėti šią bėgikę bus itin įdomu.

Į kovą dėl medalio taip pat stos ir Sent Luiso atstovė Julien Alfred (10,83 sek.) bei Didžiosios Britanijos pasididžiavimas Dina Asher-Smith (10,85 sek.).

Dina Asher-Smith / AP nuotr.

Tuo metu vyrų bėgime aistrų ir intrigos taip pat netrūks. Sezono lyderio pozicijoje šiuo metu yra įsitaisęs britas Z. Hughesas, kuris gana netikėtai, tačiau pritrenkiančiai įspūdingai pagerino ilgametį Didžiosios Britanijos rekordą ir užfiksavo 9,83 sek. rezultatą. Antrąjį laiką turi Kenijos žvaigždė Ferdinandas Omanyala (9,84 sek.), o trečias žengia rimtais pareiškimais besižarstantis amerikietis Fredas Kerley (9,88 sek.).

Fredas Kerley / AP nuotr.

Būtent pastarasis pernai triumfavo Oregone, kai distanciją įveikė per 9,86 sek. Toks atleto statusas leidžia ir šiemet jį laikyti pagrindiniu favoritu iškovoti titulą. Būtina pabrėžti, kad vyrų 100 m bėgime nuo pat 2003 m. pirmenybių Paryžiuje čempiono titulas atitenka JAV arba Jamaikos atstovams. Paskutinis kitos šalies nugalėtojas buvo legendinis Kimas Collinsas iš Sent Kitso ir Nevio.

Galbūt tokią tendenciją nutrauks ir prie galingosios trijulės į kovą įsitrauks Tokijo olimpinių žaidynių čempionas ir Europos rekordininkas Marcellis Jacobsas? Italo trofėjų kolekcijoje trūksta tik planetos atvirų patalpų čempiono titulo, o pats bėgikas ne kartą pabrėžė, kad 2023-iaisiais tai bus pagrindinis tikslas.

Marcellis Jacobsas / AP nuotr.

Visgi, įgyvendinti svajonę gali būti itin sunku, nes buvusį šuolininką į tolį šį sezoną ir toliau kamavo traumos, neleidusios treniruotis visa jėga ir dalyvauti varžybose. 100 m rungtyje šiemet jis pasirodė tik sykį, tačiau ir tas vienintelis startas prisvilo. Paryžiuje vykusiame „Deimantinės lygos“ etape jam atsinaujino trauma, o 10,21 sek. rezultatas tapo tik formalumu. Po šio starto atletas socialiniame tinkle net parašė jautrią žinutę gerbėjams. Vėliau jis aktyviai dalijosi sunkiu reabilitacijos procesu.

Ar olimpinis čempionas grįš su trenksmu ir dar kartą nustebins visą pasaulį, sužinosime jau netrukus.

Ar neaplenkiami Bol ir Warholmas pratęs visišką dominavimą?

Femke Bol / AP nuotr.

Tai, ką šį sezoną išdarinėja Nyderlandų lengvosios atletikos žvaigždė Femkė Bol yra sunkiai suvokiama, tačiau itin įspūdinga. 400 m distancijoje, sudėjus paprastus ir barjerinius bėgimus, atletė šiemet pasirodė net 14 kartų ir nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, o pasaulio reitinge antrąjį sezono rezultatą barjeriniame bėgime turinčią amerikietę Britton Wilson lenkia beveik dviem sekundėmis.

Geriausią sezono rezultatą, kuris tapo ir nauju Europos rekordu (51,45 sek.), F. Bol pagerino Londone vykusiame 10-ajame „Deimantinės lygos“ etape. Šis laikas taip pat prilygsta ir trečiam geriausiam per visą šios rungties istoriją.

Primename, kad 400 m barjerinio bėgimo pasaulio rekordas priklauso JAV sportininkei Sydney Mclaughlin (50,68 sek.). Jį amerikietė pasiekė praėjusiais metais Oregone vykusiose planetos pirmenybėse, kuriose Nyderlandų žvaigždė liko antra. Visgi šiemet S. Mclaughlin planetos pirmenybes praleis dėl kelio traumos, todėl F. Bol yra atvertos visos durys savo kolekciją papildyti dar vienu trofėjumi. Tikriausiai galima drąsiai teigti, kad nesusiklosčius jokiam nepalankiam scenarijui, Budapešte galėsime išvysti ir naują Europos rekordą.

Vyrų 400 m barjeriniame bėgime į lyderio poziciją grįžo pernai su traumomis kovojęs norvegas Karstenas Warholmas. 400 m Europos uždarų patalpų čempionu Stambule šią žiemą tapęs 27-erių lengvaatletis šį sezoną, kaip ir F. Bol, yra nenugalimas. Geriausią laiką jis užfiksavo Monake vykusioje „Deimantinėje lygoje“, kur distanciją įveikė per 46,51 sek. ir taip dar kartą priminė apie save.

Karstenas Warholmas / AP nuotr.

Tą padaryti buvo būtina, norint įgauti dar daugiau pasitikėjimo savimi ir pamiršti itin sunkų 2022-ųjų etapą, kai Oregone vykusiose pirmenybėse dėl traumos teko tenkintis tik 7-ąja vieta (48,42).

Ar olimpinis čempionas savo kolekciją papildys jau trečiuoju planetos čempiono titulu, ar jam visgi bus mestas rimtesnis iššūkis? Tą padaryti gali apie aukso medalį jau daug metų galvojantis, tačiau šį sezoną vėl tik antrą geriausią laiką pasaulyje (46,62 sek.) turintis Rai`us Benjaminas.

Amerikietis tiek 2019 m. Dohoje, tiek pernai Oregone tenkinosi sidabro medaliais, todėl noras pagaliau užlipti ant aukščiausio pakylos laiptelio bus kaip niekada didelis. Į kovą dėl medalio, be jokios abejonės, stos ir prieš metus K. Warholmo iškritimu pasinaudojęs ir pasaulio čempionu tapęs Alisonas Dos Santosas, ir kitas amerikietis CJ Allenas.

Pasaulio rekordais nuklotas Kipyegon kelias

Faith Kipyegon / AP nuotr.

Jeigu jau dabar reiktų rinkti geriausią 2023-iųjų lengvaatletę, tai ja tikriausiai taptų Kenijos vidutinių nuotolių bėgikė Faith Kipyegon. 29-erių atletė šį sezoną sugebėjo pagerinti net tris skirtingų distancijų pasaulio rekordus. Rekordinis gali būti ir Budapeštas – jeigu F. Kipyegon čia triumfuos, taps pirmąja moterimi, laimėjusia tris pasaulio čempionato aukso medalius 1500 m distancijoje.

Pirmasis jos pasaulio rekordas šiemet krito birželio 2-ąją Italijoje, kai „Deimantinėje lygoje“ 1500 m distanciją ji įveikė per 3:49.11 min. ir tapo pirmąja moterimi istorijoje, atbėgusia per greičiau nei 3 min. ir 50 sek.

Antrasis pasaulio rekordas, šį kartą jau 5000 m bėgime, krito lygiai po savaitės, birželio 9 d., Paryžiuje. Tada ji užfiksavo 14:05.20 min. rezultatą, kuris leido beveik 1,5 sek. pagerinti prieš tai buvusį rekordą, kuris priklausė Letesenbet Gidey. Būtent pastaroji ir turėtų būti pagrindinė Kenijos atstovės varžovė šioje disciplinoje Budapešte.

Galiausiai trečias pasaulio rekordas buvo pasiektas liepos 21 d. Monake, kai 1 mylios atstumą dukart olimpinei čempionei pavyko įveikti per 4:07.64 sek. Šį pasaulio rekordą F. Kipyegon pagerino daugiau nei 5 sekundėmis, o oficiali pasaulinės lengvosios atletikos federacijos „Twitter“ paskyra tokį sportininkės pasirodymą įvertino itin skambiai: „Rekordo sunaikinimas.“

Tiesa, 5000 m nuotolyje F. Kipyegon nėra iškovojusi jokio pasaulio pirmenybių medalio, todėl pasirodymas Budapešte patyrusiai Kenijos legendai gali tapti ir dar viena nauja patirtimi. Iškovojusi auksą šiame nuotolyje ji dar kartą įsirašytų į istoriją kaip geriausia visų laikų vidutinių nuotolių bėgikė.

Dar vienas auksas ir dar vienas rekordas? Kaip aukštai Budapešte skris Duplantisas?

Armandas Duplantisas / AP nuotr.

Vyrų šuolio su kartimi rungtis yra viena iš nedaugelio, kurioje nugalėtojas itin dažnai būna aiškus dar prieš prasidedant kovai sektoriuje. Esminė to priežastis – absoliutus Švedijos vunderkindo Armando Duplantiso dominavimas. Žinoma, didžiajame sporte visko būna ir visko pasitaiko, tačiau jeigu Budapešte neįvyks nieko ypač keisto, nebus patirta traumų, tai 23-ejų švedas turėtų pasipuošti dar vienu aukso medaliu.

Šiais metais 6 m ir daugiau A. Duplantisas įveikė net 9 kartus, o geriausias sezono rezultatas atvirose patalpose buvo užfiksuotas Čekijoje, kai jam pakluso 6,12 m aukštis. Tiesa, švedas spėjo patirti ir vieną nesėkmę, kai „Deimantinės lygos“ etape Monake peršoko vos 5,72 m. Tai buvo paskutinis šuolininko startas prieš pasaulio čempionatą, tačiau toks iš bendro konteksto iškrentantis pasirodymas neturėtų sutrukdyti grįžti į geriausią formą ir jaustis absoliučiu lyderiu.

2022-aisiais Oregone būtent A. Duplantiso šou tapo visą čempionatą vainikuojančiu reginiu. Atletas ne tik iškovojo auksą, bet ir peršokdamas 6,21 m aukštį pagerino pasaulio rekordą. Apskritai, jis šioje rungtyje visiškai dominuoja jau trejus metus: Tokijuje iškovotas olimpinis auksas, Belgrade iškovotas pasaulio uždarų patalpų čempiono titulas, Miunchene laimėtas pasaulio čempionatas, dukart triumfuota prestižinės „Deimantinės lygos“ finaliniame etape.

6 m ribą šiemet dar įveikę yra tik du sportininkai: Sondre Guttormsenas iš Norvegijos ir filipinietis Ernestas Johnas Obiena.

Istoriją pratęsti galinti Rojas ir po Pichardo traumos atsivėrusios durys

Yulimar Rojas / AP nuotr.

Nuo 2017 m. moterų trišuolio rungtyje dominuoja ir visus titulus susižeria vienintelė atletė – Venesuelos atstovė Yulimar Rojas. 27-erių šuolininkė po tris sykius triumfavo pasaulio uždarų bei atvirų patalpų čempionatuose, o Tokijo olimpinėse žaidynėse taip pat pasipuošė auksu. Ne išimtis gali būti ir planetos pirmenybės Budapešte, kur Y. Rojas sieks jau ketvirto titulo iš eilės.

Į istorijos metraščius savo pavardę ji įsirašė iškovodama trečią trofėjų paeiliui Oregone, nes iki tol jokiai kitai sportininkei to nebuvo pavykę padaryti. Taigi, Vengrijos sostinėje įspūdinga istorija gali būti pratęsta. Šį sezoną venesualietė daugiau nei 15 m šoko du sykius ir nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Apskritai, per visą savo karjerą didmeistrišką 15 m ribą ji jau yra įveikusi net 44 kartus.

Į visą situaciją žvelgiant realistiškai, tampa aišku, kad būtent Y. Rojas triumfas Budapešte turėtų būti logiškiausias ir labiausiai atitinkantis visas tendencijas, tačiau intrigą sektoriuje palaikyti gali jaunoji Kubos atstovė Leyanis Perez Hernandez. Vos 21-erių šuolininkė šiais metais žengė milžinišką žingsnį į priekį ir ne sykį gerino savo asmeninį rekordą, kuris dabar siekia 14,98 m. Oregone pernai ji iškovojo bronzą, bet šiemet tikrai gali pagerinti geriausią savo karjeros pasiekimą.

Tiesa, tarp jos ir Y. Rojas antroje pasaulinio reitingo pozicijoje yra įsiterpusi amerikietė Jasmine Moore, kurios geriausias rezultatas siekia galingus 15,12 m. Nepaisant to, svarbu pabrėžti, kad šį tolimą šuolį sportininkė atliko dar žiemą, o vasaros sezone nespindėjo ir prie 15 m žymos net nepriartėjo.

Galiausiai moterų trišuolio rungtyje vilčių turės ir Ukrainos delegacija, nes čia savo šalies garbę gins patyrusi Maryna Bekh-Romanchuk, pernai Miunchene vykusiose Senojo žemyno pirmenybėse pasidabinusi aukso medaliu (15,02 m).

Jeigu moterų gretose ir gali nebūti tokios didžiulės intrigos, tai vyrų sektoriuje gali užvirti seniai regėta kova. Olimpinis, pasaulio ir Europos čempionas iš Portugalijos Pedro Pichardo šiemet negalės ginti savo titulo, o tai atveria duris kitiems.

30-metis šuolininkas yra priverstas praleisti čempionatą dėl apatinės nugaros dalies skausmų. Apie didžiausios savo žvaigždės pasitraukimą ketvirtadienį pranešė Portugalijos lengvosios atletikos federacija.

Paskutinį kartą jis varžybose dalyvavo dar gegužės 5 d. Dohoje. Tiesa, tuomet portugalas nušoko net 17,91 m, bet dėl per didelio vėjo šis jo rezultatas nebuvo įtrauktas į geriausių sezono pasirodymų sąrašą. Panašu, kad po to atletas bandė išsigydyti nugaros skausmus.

Pedro Pichardo / AP nuotr.

Oficialiai pirmas šiemet žengia tikra sensacija tapęs jamaikietis Jaydon Hibbertas. Vos 18 metų pasaulio U20 amžiaus grupės čempionas sugebėjo nuskrieti net 17,87 m ir taip pagerinti U20 pasaulio rekordą. Antrąjį sezono rezultatą savo kišenėje turi Huguesas Fabrice`as Zango iš Burkina Faso. 2022-aisiais Oregone jis liko antras, todėl šiemet bandys pagaliau įgyvendinti savo svajonę.

Panašu, kad dėl P. Pichardo iškritimo iš rikiuotės, kova trišuolio sektoriuje bus karšta, kaip niekad.

Kiti lengvaatlečiai ir akistatos, kurių taip pat nevalia praleisti

Mykolas Alekna, Kristjanas Čehas ir Andrius Gudžius / AP nuotr.

Be šių jau aprašytų lengvosios atletikos superžvaigždžių Budapešte rugpjūčio 19–27 dienomis spindės ir kiti pasaulio čempionai bei rekordininkai, kurių pasirodymų jokiu būdu negalima praleisti.

400 m bėgime susikaus pasaulio rekordininkas ir dukart planetos čempionas iš Brazilijos Wayde`as Van Niekerkas ir olimpinis čempionas iš Bahamų Stevenas Gardineris, o moterų gretose pirmo pasaulio čempionės titulo sieks Dominikos Respublikos pažiba Marileidy Paulino. Pastaroji pagaliau gali išpildyti ilgai puoselėtą svajonę, nes čempionate dėl traumos nepasirodys sezono lyderė S. Mclaughlin-Levrone.

Šuolio į tolį sektoriuje taip pat pirmojo pasaulinio trofėjaus atvirose patalpose sieks graikas Miltiadis Tentoglou, turintis antrą geriausią sezono rezultatą (8,41 m). Jam iššūkį mes dvi Indijos viltys – šių metų lyderis Jeswinas Aldrinas (8,42 m) ir Sreeshankaras (8,41 m). Moterų šuolyje į tolį dėl titulo kovos ir Ackelia Smith, ir Tara Davis-Woodhall, ir Ivana Vuleta, ir Italijos šuolininkė Larissa Iapichino.

Miltiadis Tentoglou / AP nuotr.

800 m bėgime kvėpavimą stadione sustabdys britės Keely Hodgkinson ir Mary Moraa akistata, o alinančioje 10000 m distancijoje susigrums amžinos varžovės – etiopė Gudaf Tsegay ir Nyderlandų bėgikė Sifan Hassan.

3000 m kliūtiniame bėgime akis į akį susitiks naujas pasaulio rekordininkas Lamechas Girma ir olimpinis čempionas Soufiane`as El Bakkali, tačiau ne ką mažesnę intrigą sukels Rasheedo Broadbello iš Jamaikos ir Grant Hollowy`aus mūšis 110 m barjeriniame bėgime.

Grantas Holoway`us / AP nuotr.

Rutulio stūmimo sektoriuje raumenis demonstruos nepavargstantys galiūnai: pasaulio rekordininkas Ryanas Crouseris, amerikietis Joe Kovacsas ir zelandas Tomas Walshas.

Na, o kur jau disko metimo rungtis ir nenuspėjama jos atomazga su Kristjanu Čehu, Danieliu Stahliu ir lietuviška trijule – Mykolu Alekna, Andriumi Gudžiumi ir Martynu Alekna – priešaky.

Taigi, apibendrinant, veiksmo, emocijų ir žvaigždžių pasaulio čempionate Budapešte bus iki soties, todėl visus įvykius ir tiesiogines transliacijas kviečiame sekti kartu su LRT komanda.