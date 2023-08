Rekordinį pasiūlymą priėmęs Neymaras keliasi rungtyniauti į Saudo Arabiją

Dar viena futbolo žvaigždė neatsispyrė Saudo Arabijos šeichų vilionėms. Į Artimuosius Rytus rungtyniauti išvyksta ir Brazilijos futbolo deimantas Neymaras.

31-erių brazilas sukirto rankomis su „Al Hilal“ klubu ir pasirašė rekordinę dvejų metų sutartį.

Į Saudo Arabiją persikėlęs Neymaras ten per dvejus metus uždirbs mažiausiai 275 mln. eurų. Žurnalisto Fabrizio Romano teigimu, bendra suma, priklausomai nuo žaidėjo pasiekimų ir komercinių sutarčių, gali pasiekti net 366 mln. eurų.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

