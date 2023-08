Ukrainos sporto ministras: rusai gali patys atsisakyti dalyvauti olimpinėse žaidynėse

Ukrainos sporto ministras Vadymas Gutcaitas, neatmeta galimybės, kad rusai padarys „geros valios gestą“ ir nevyks į kitų metų Paryžiaus olimpines žaidynes“, sakė jis interviu naujienų agentūrai AFP.

V. Gutcaitas pridūrė, kad jei Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) leis rusams ir baltarusiams varžytis Paryžiuje kaip neutraliems sportininkams, o Ukraina boikotuos olimpiadą, „prie šio boikoto prisijungs ir kitos šalys, kurios įvairiais savo istorijos etapais nukentėjo nuo Rusijos imperializmo“.

IOC dar nepriėmė sprendimo, ar rusai ir baltarusiai galės dalyvauti 2024 metų liepos 26 dieną–rugpjūčio 11 dieną vyksiančiose Paryžiaus žaidynėse kaip neutralūs dalyviai.

2022-ųjų vasarį Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, IOC Maskvai ir jos sąjungininkui Minskui pritaikė sporto sankcijas, tačiau šių metų pradžioje rekomendavo, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai atrankos varžybose galėtų varžytis individualiai po neutralia vėliava ir be himno.

Dėl šio sprendimo protestavo ir Ukrainos vyriausybė, ir jos sportininkai, kritikuodami IOC už tai, kad Rusijos sportininkų žmogaus teisės yra svarbesnės už jų teises.

Dėl to Ukraina uždraudė savo sportininkams dalyvauti varžybose, kuriose rungtyniavo rusai ir baltarusiai. Išimtis – tenisas, kaip ir po invazijos, nes atletai rungtyniauja individualiai.

Tačiau praėjusį mėnesį Ukrainos vyriausybė smarkiai pakeitė savo poziciją ir leido savo sportininkams dalyvauti varžybose, kuriose rusai ir baltarusiai varžėsi kaip neutralūs atletai.

V. Gutcaitas gerai žino, koks svarbus sportininkams yra šis kas ketverius metus vykstantis reginys. 1992-aisiais Barselonoje jis iškovojo fechtavimo auksą su 12 buvusių Sovietų Sąjungos respublikų, įskaitant Rusiją, suvienyta komanda.

The sports facility in Dnipro after the Russian strikes.



All Russian athletes should be banned from participating in international competitions, even under a neutral flag. pic.twitter.com/BtN0Mr6C7q