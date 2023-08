Malone`o stiliumi dėjimą atlikęs Valančiūnas džiaugėsi pergale prieš Suomiją: svarbu, kad ugdome charakterį

Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė atsirevanšavo Suomijos krepšininkams rezultatu 84:80, o pagrindiniu pergalės kalviu tapo komandos kapitonas Jonas Valančiūnas.

JV per 23 min. ant parketo pelnė 21 tašką (9/13 dvit., 3/3 baud.), atkovojo net 16 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, du sykius suklydo, išrašė 4 blokus varžovams ir surinko galingus 37 naudingumo balus.

„Varžybos nelengvos, Suomija – nebloga komanda, turi gerą puolimą, greitai į jį bėga. Mums sunkiausiai sekėsi stabdyti Lauri, bet džiugu dėl pergalės, svarbu, kad ugdome charakterį, paskutinės sekundės vis tiek pasitikėjimo prideda ir mokomės, kaip reikia žaisti čempionatuose“, – po mačo dėstė aukštaūgis.

Bene gražiausiu rungtynių epizodu tapo J. Valančiūno dėjimas antrajame kėlinyje, kuomet krepšininkas suklaidino varžovus, įsibėgėjo nuo tritaškio linijos ir galingai bei efektingai įkrovė kamuolį iš viršaus. Dėjimas priminė Karlo Malone`o stilių, o rinktinės kapitonas žurnalistams po rungtynių sakė, kad nepamena, jog dar kada nors būtų atlikęs tokį dėjimą.

Tiesa, kažkada tokiu dėjimu lanką drebino ir buvęs rinktinės kapitonas Robertas Javtokas.

Captain Jonas (@JValanciunas) with a little sprinkle of showmanship on this thunderous dunk 😁💪#LTUbasketball #mesuzlietuva #LTUvsFIN pic.twitter.com/SQgDGmWB8A