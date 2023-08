Neįtikėtinos draugiškos rungtynės Vokietijoje: 225 taškai ir kanadiečių triumfas

Prieš pasaulio krepšinio čempionatą nacionalinės rinktinės ir toliau tikrina savo jėgas draugiškose rungtynėse. Sekmadienį nepakartojamo grožio mače tarp Vokietijos ir Kanados buvo pelnyti net 225 taškai.

Vokietijoje vykusiose rungtynėse pergalę po pratęsimo rezultatu 113:112 (20:26, 25:23, 33:38, 23:14, 12:11) iškovojo kanadiečiai.

THE DBB SUPER CUP BELONGS TO CANADA! 🇨🇦



After coming back to send the game to overtime, @CanBball defeats Germany 113-112. pic.twitter.com/m5xi1v3rnP — Sportsnet (@Sportsnet) August 13, 2023

Puolime blizgėjo abi rinktinės, kurios jau per pagrindinį laiką sugebėjo pelnyti po daugiau nei šimtą taškų. Galiausiai likus žaisti vos 4 sekundes R. J. Barrettas išlygino rezultatą (101:101) ir visą dramą nukėlė į pridėtą laiką.

“The kid from Mississauga” RJ Barrett is carrying Canada. Just scored 5 straight to send the game to OT in Germany. 25 points pic.twitter.com/yoGhkUdOIQ — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 13, 2023

Pratęsimas kiek sėkmingiau susiklostė svečiams iš Kanados, kurie ir šventė pergalę vieno taško skirtumu.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė R. J. Barrettas. Jis per 35 minutes pelnė 31 tašką (9/10 dvit., 4/4 trit., 1/2 baud.) bei atkovojo 5 kamuolius.

RJ Barrett in Team Canada's OT vs Germany 🔥:



31 Points (13/14 FG)

5 Rebounds

1 Assist

4/4 3P

1/2 FT



5 pts in 4th quarter crunch time

6 pts in OT pic.twitter.com/I7f1jxf1pL — Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) August 13, 2023

Tuo metu kitas kanadietis Shai`us Gilgeousas-Alexanderis įmetė 25 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir taip pat smarkiai prisidėjo prie išvargtos pergalės.

Vokietijos rinktinėje pirmuoju smuiku griežė Dennisas Schroderis, kuris surinko 26 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.