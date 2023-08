„Premier“ lygoje „Chelsea“ ir „Liverpool“ pasidalino po tašką

Pirmosiose sezono Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse akis į akį susitiko dvi didelius lūkesčius puoselėjančios komandos – Londono „Chelsea“ ir „Liverpool“.

Anglijos milžinų tarpusavio akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.

Neither side could make a break through in the second half at Stamford Bridge 👊

#CHELIV pic.twitter.com/myo5DogHRO