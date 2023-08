Monrealyje vykstančiame turnyre geriausia pasaulio raketė Swiatek krito pusfinalyje

Monrealyje (JAV) vykstančiame „Omnium Banque Nationale“ teniso turnyre amerikietė Jessica Pegula (WTA-3) palaužė pirmąją pasaulio raketę iš Lenkijos Igą Swiatek (WTA-1) ir paliko ją be didžiojo finalo.

Pusfinalio mače 29-erių tenisininkė pergalę pasiekė rezultatu 6:2, 6:7(4), 6:4. Tai buvo jau antras kartas šį sezoną, kuomet šių dviejų tenisininkių akistatoje pergalę švenčia J. Pegula.

