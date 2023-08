Joshua Londone nokautu nugalėjo Suomijos boksininką

Didžiosios Britanijos boksininkas Anthony Joshua Londone po 7 raundų kovos nugalėjo suomį Robertą Heleniusą. Pergalę sunkiasvorių kategorijoje britas pasiekė nokautu.

Tiesa, tai nebuvo tas reginys, kurio visi laukė su dideliu nekantrumu, nes A. Joshua šeštadienio naktį turėjo kautis su savo tautiečiu Dillianu Whyte`u. Pastarasis norėjo atsirevanšuoti už dar 2015 m. patirtą pralaimėjimą, tačiau likus savaitei iki kovos D. Whyte`as sulaukė teigiamo dopingo testo, todėl jam žengti į ringą buvo uždrausta.

Po tokio incidento buvo manoma, kad A. Joshua kova iš viso nebeįvyks, tačiau jam iššūkį mesti pasiryžo 39-erių R. Heleniusas.

Didžiosios Britanijos bokso pasididžiavimo kovą Londono O2 arenoje stebėjo daugiatūkstantinė žiūrovų minia, tačiau buvo galima išgirsti ir nepasitenkinimo šūksnių. A. Joshua kovą pradėjo gana vangiai ir atsargiai, o tai leido suomiui jaustis užtikrinčiau ir netgi atlikti keletą pavojingesnių kombinacijų.

