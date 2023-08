„Bayern“ ir Kane`ą parbloškusi „Leipzig“ iškovojo Vokietijos supertaurę

Šeštadienio vakarą Vokietijoje paaiškėjo futbolo supertaurės nugalėtojas, kuriuo netikėtai tapo „Leipzig“ klubas. Pastarasis rezultatu 3:0 sutriuškino ryškiu favoritu laikytą Miuncheno „Bayern“.

Visus tris įvarčius supertaurės nugalėtojams pelnė Dani Olmo (3, 44 ir 68 min.).

BREAKING: RB Leipzig win the German Super Cup for the first time in their history! 🏆 pic.twitter.com/jYUxyNhBzu