Naują „Premier“ lygos sezoną „Arsenal“ futbolininkai atidarė pergalingai

Anglijoje prasidėjo ilgai lauktas naujas „Premier“ lygos sezonas. Jo starte pirmąją pergalę iškovojo Londono „Arsenal“ ekipa.

Aikštės šeimininkai rezultatu 2:1 palaužė „Nottingham Forest“ vienuolikę, kuri pralaimėjo atidaromąjį „Premier“ lygos mačą pirmą kartą per pastaruosius 5 sezonus.

Victory for the Gunners in their opening match#ARSNFO pic.twitter.com/frWQz7T0MD