FIBA pasaulio krepšinio čempionato reitinge – Lietuvos šoktelėjimas į viršų

Šeštadienį FIBA atnaujino 2023-iųjų pasaulio krepšinio čempionato komandų reitingą, kuriame Lietuvos vyrų rinktinė iš 15-os pozicijos pakilo į 12-ąją vietą.

Favoritais ir toliau laikomi JAV krepšininkai.

Labiausiai reitinge pakilo Italijos rinktinė, kuri šoktelėjo 5 pozicijomis ir dabar rikiuojasi 8-oje vietoje. Tuo metu labiausiai nukrito ispanai, kurie buvo antri, o dabar yra rikiuojami šešti.

