Europos jaunimo vicečempione tapusi Miklyčiūtė: sunku patikėti, kas įvyko

Ketvirtadienį baigėsi Jeruzalėje (Izraelis) keturias dienas vykęs Europos jaunimo (U20) lengvosios atletikos čempionatas, rašo Lietuvos lengvosios atletikos federacija (LLAF).

Jame individualiose rungtyse startavo 17 lietuvių, be to, čempionate varžėsi vaikinų 4x100 m estafetės komanda. Aukščiausią vietą varžybose iš lietuvių užėmė šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, kuri iškovojo sidabro medalį. Be jos, dar 4 sportininkai pateko į geriausiųjų dešimtuką.

Ritos Sadzevičienės treniruojama R. Miklyčiūtė šuolio su kartimi finale ne tik iškovojo medalį, bet ir peršokusi į 4.15 m aukštį iškeltą kartelę pagerino net 4 Lietuvos rekordus – moterų, jaunimo, 19-mečių ir 18-mečių. Senojo šalies rekordo autorė taip pat buvo Rugilė, kuri 2022 metų Lietuvos čempionate peršoko 4.10 m. Be to, šiais metais šuolininkė iki šių varžybų geriausiu bandymu stadione buvo įveikusi 4.01 m.

„Nuostabios emocijos, sunku patikėti, kas čia ką tik įvyko. Nors ir jaučiau, kad šiandien gerai šokinėsis, tokio rezultato tikrai nesitikėjau“, – pasirodymu džiaugėsi sportininkė.

Pastaroji šiame sezone jau spėjo tapti ir Lietuvos bei Baltijos šalių jaunimo čempione: „Europos jaunimo čempionatui kėliau tikslus stabiliau atlikti šuolius ir pasiekti aukštesnį rezultatą nei Europos U18 čempionate pernai – 3.70 m ir 14 vieta. Be to, pasimokiau, kaip nepasimesti tokio aukšto rango varžybose.“

Aukso medalį rungtyje laimėjo švedė Sara Winberg (4.25 m), o italė Great Nnachi įveikė 4.15 m aukštį ir taip pat pasidabino sidabro medaliu.

Nacionalinė rekordininkė pridėjo, jog tokie pasiekimai ateina su sunkiu darbu: „Stengiuosi negalvoti apie rekordus, nes jie ateina natūraliai, įdedant daug pastangų ir darbo treniruotėse. Šiame sezone patyriau tiek sėkmių, tiek ir nesėkmių, todėl džiaugiuosi, kad pavyko viską užbaigti su geru rezultatu ir atnešti Lietuvai medalį.“

Sezoną baigusios lengvaatletės laukia atostogos ir pasiruošimas pasaulio U20 čempionatui, kuriame pastaroji tikisi startuoti. Čempionatas 2024 metų rugpjūčio 26–31 d. vyks Limoje (Peru).

Ketvirtą vietą Jeruzalėje užėmė Linos Kaveckienės ir Marto Skrabulio treniruojamas sprinteris Lukas Sutkus, kuris 400 m distanciją įveikė per 46,36 sek. ir pagerino Lietuvos jaunimo bei 19-mečių rekordus.

„Treneriai ir aš į finalo startą žvelgėme kaip į paskutinį sezono bėgimą, kuriuo belieka pasimėgauti, nes visi lūkesčiai jau buvo viršyti su kaupu. Į ketvirtą vietą, nors ir su kartėlio jausmu, žvelgiu su dar didesne motyvacija tobulėti ir su džiaugsmu, jog galiu pakovoti su lyderiaujančiais bėgikais Europoje“, – pasakojo lietuvis, kuriam iki medalio pritrūko vos 0,05 sek.

Atrankos bėgimą per 46,63 sek. įveikęs ir laimėjęs Lukas teigė, jog tikslas įvykdytas: „Patekimas į finalą buvo pagrindinis šių varžybų tikslas, todėl pasirodymą vertinu tikrai pozityviai. Apskritai, atrankinius bėgimus 400 m distancijoje tenka bėgti labai retais atvejais, todėl svarbu skirti dėmesį jėgų paskirstymui, atsistatymo priemonėms ir suvokimui, jog didžiausias pastangas reikia parodyti finale.“

Vos prieš porą savaičių pirmą kartą Lietuvos čempionu tapęs lengvaatletis liko patenkintas viso sezono rezultatais: „Sezoną vertinu puikiai. Pradžioje netikėjau, jog pavyks taip progresuoti vasaros eigoje ir turėsiu šansą tapti Lietuvos čempionu bei Europos jaunimo čempionato finalininku. Treneriai manyje matė tai, ko aš pats nemačiau, todėl už visus šiuos pasiekimus ir tikėjimą manimi esu jiems labai dėkingas.“

Baltijos jaunimo čempionas Lietuvos jaunimo ir 19-mečių rekordus šiemet gerino jau antrą kartą, kadangi pirmasis buvo birželio mėnesį, kai 400 m nuotolį sprinteris įveikė per 46,42 sek. ir tuo metu pagerino net 35 ir 45 metus gyvavusius rekordus.

Kitame sezone Telšiuose gimusio sportininko laukia pokyčiai: „Nuo rudens gyvensiu Vilniuje. Čia pradėsiu studijas Vilniaus universitete ir treniruotes su sporto klubo „Cosma“ sprinteriais. Tikiu, kad rugsėjo mėnesį, kartu su treneriu M. Skrabuliu, išsikelsime naujus tikslus ir aptarsime pasiruošimą kitam sezonui. Būtų džiugu prisidėti prie Lietuvos rinktinės kitų metų Europos čempionate Romoje (birželio 7–12 d.), todėl noriu tobulėti, išlikti sveikas ir džiaugtis tuo, ką darau.“

Europos jaunimo čempionate ieties metikė Orinta Navikaitė užėmė penktą vietą (49.88 m), 100 m distancijoje dalyvavęs sprinteris Adas Dambrauskas finale iškovojo septintą vietą (10,48 sek.) ir pagerino Lietuvos jaunimo, 19-mečių bei 18-mečių rekordus. 10000 m sportinio ėjimo rungtyje Lietuvos 17-mečių rekordą pagerino Justė Perveneckaitė, kuri distanciją įveikė per 48 min. 59,38 sek. ir užėmė dešimtą vietą.

Primename, kad 2021 metais Taline (Estija), Europos U20 čempionate, Mykolas Alekna numetęs diską 68.00 m iškovojo aukso medalį. Kitas Europos jaunimo čempionatas vyks 2025 metų rugpjūčio 7–10 d. Tamperėje (Suomija).