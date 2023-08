Pusfinalio duris pravėrusi Anglija dėl vietos pasaulio moterų futbolo čempionato finale kovos su šeimininke Australija

Pasaulio moterų futbolo čempionate jau žinomos abiejų pusfinalių poros. Po šeštadienį įvykusių ketvirtfinalio mačų paaiškėjo, kad dėl bilieto į finalą kausis Anglijos ir šeimininkės Australijos rinktinės.

Anglės ketvirtfinalyje rezultatu 2:1 nugalėjo Kolumbijos futbolininkes.

