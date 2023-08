Šokas JAV – treniruotės metu mirė talentingas 17-metis krepšininkas

Treniruotės metu Pinsono vidurinėje mokykloje (JAV) netikėtai mirė vos 17-os metų krepšininkas Calebas White`as.

Tragedija įyko vidurdienį, kuomet krepšinio treniruotės metu C. White`as susmuko ant žemės ir nebeatsikėlė. Skelbiama, kad akimirksniu buvo iškviesti medikai, o iki jų atvykimo suteikiama reikiama medicininė pagalba.

🚨 JUST IN: Youth basketball star Caleb White is DEAD after collapsing during a workout at school



The 17 year old was a top 25 high school basketball star in the country. The Alabama’s number two high school player was pronounced dead at a local hospital on Thursday.



His cause… pic.twitter.com/LSNONuNYP0