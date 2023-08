Kauno „Žalgiris“ sezoną pasitiks su nauju logotipu

Kauno „Žalgirio“ organizacija verčia naują puslapį savo istorijoje. Naująjį sezoną Lietuvos čempionų klubas pasitiks atnaujinęs įvaizdį ir logotipą, kurį pristatys rugsėjo mėnesį, rašo zalgiris.lt.

Praėjusį sezoną „Žalgiris“ galėjo pasigirti gerais rezultatais tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Susidomėjimas žalgiriečių rungtynėmis ir lankomumas „Žalgirio“ arenoje viršijo lūkesčius: net į 17 iš 18 Eurolygos namų rungtynių buvo išparduoti visi bilietai.

Sirgalių puikiai palaikomas „Žalgiris“ skambiai užbaigė Eurolygos reguliarųjį sezoną ir iškovojo teisę žaisti atkrintamosiose varžybose, o sezoną užbaigė susigrąžindamas Lietuvos čempionų titulą.

Lietuvos, Kauno ir „Žalgirio“ arenos vardai mirgėjo ir užsienio žiniasklaidoje, kai gegužės mėnesį žalgiriečių namuose buvo surengtas viso krepšinio pasaulio dėmesį sutraukęs Eurolygos finalo ketverto renginys.

Po daugybės organizaciją auginusių ir į istoriją įrašytų įvykių „Žalgiris“ yra pasiryžęs siekti daugiau ir ruošiasi atsinaujinimui. Komanda planuoja atnaujinti logotipą, naudojamą nuo 2005 metų. Tuomet buvo patobulinta dar 1998 m. kurta versija, „Žalgirio“ logotipą perkeliant ant skydo. Skydo motyvas išliks ir naujajame „Žalgirio“ logotipe.

Prie pokyčių buvo žengta lygiuojantis su stipriausiomis sporto organizacijomis ir analizuojant pastarųjų metų įdomiausius pavyzdžius. Logotipus atsinaujino daugybė NBA komandų, „Formulė-1“ organizacija, o Turino „Juventus“ futbolo klubas iš esmės pakeitė savo vizualinį identitetą ir atnaujintą logotipą ir stilių pritaikė įvairiose srityse.

„Dauguma lyderiaujančių sporto komandų per paskutinį dešimtmetį atsinaujino, todėl dar praėjusio sezono metu tuometinis klubo direktorius Paulius Motiejūnas ir visa „Žalgirio“ organizacija pradėjo ruoštis pokyčiams. Norėdami išlikti aktualūs besikeičiančiame pasaulyje, privalėjome žengti dar vieną žingsnį į priekį, – sako Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Jankūnas. – Praėjusio sezono pasiekimai įpareigoja nesustoti. Be sportinių laimėjimų ir puikių lankomumo rezultatų norime stiprinti ir atributikos pardavimus, kurti specialias produktų linijas, ieškoti naujų partnerysčių. Šiuolaikiniame pasaulyje ypatingai svarbūs skaitmeniniai sprendimai, socialiniai tinklai, per juos pasiekiame daug platesnę ir jaunesnę auditoriją.“

Paulius Jankūnas / T. Biliūno/BNS nuotr.

Sporto organizacijų ateitis priklauso nuo to, kaip joms pavyksta pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių domėtis sportu. Svarbu ir žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis bei neatsilikti nuo nuolat į priekį vedančių partnerių.

Per pastarąjį dešimtmetį Kauno „Žalgiris“ transformavosi nuo bankroto ribos į vieną geriausių vertinamų organizacijų Eurolygoje, prisijungė futbolo komandą ir išsiplėtė į kitas veiklas, todėl naujasis stilius kurtas būti universalesniu ir padėti tas veiklas sėkmingai vystyti. Nors komanda ir organizacija moderni, logotipas iš esmės neatnaujintas jau dešimtmečius ir keliantis iššūkių su pritaikymu, nuo atributikos iki skaitmeninių kanalų. Tiek licenciniuose produktuose, tiek partnerių integracijose norime, kad mūsų stilius ir prekės ženklas padėtų mūsų partneriams atsiskleisti gražiausiomis spalvomis ir logotipas neribotų integracijų laisvės. Norime būti matomi kaip klubas, kurį palaiko visa šalis ir kuris turi gerbėjų visame pasaulyje, norime visiems jiems būti artimesni. Pokyčiams pribrendome palaipsniui ir tai tik pirmas skaitmeninės transformacijos žingsnis. Sezono pradžioje dar pristatysime ir naująją „Žalgirio“ programėlę, atsinaujinusį Žalgiris.lt, atributikos parduotuvę ir dar daugiau“, – teigia „Žalgirio“ organizacijos marketingo vadovas Ignas Vyšniauskas.

Komandą socialiniuose tinkluose sekantys gerbėjai artimiausiu metu sulauks atskleidžiamų naujojo įvaizdžio detalių, o per rugsėjo 7 d. vyksiantį specialų renginį bus atskleistas naujasis „Žalgirio“ įvaizdis ir logotipas.