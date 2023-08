Paskutinę akimirką išsigelbėjęs „Arsenal“ iškovojo pirmąjį sezono trofėjų

Anglijoje oficialiai startavo 2023–2024 m. sezonas. „Wembley“ stadione įvyko tradicinė kova dėl „Community Shield“ trofėjaus.

Dėl titulo susigrūmė „Manchester City“ prieš Londono „Arsenal“. Paskutinę akimirką rezultatą išlyginę „Arsenal“ futbolininkai triumfavo po 11 metrų baudinių serijos.

„Man City“ praėjusį sezoną laimėjo abu svarbiausius titulus Anglijoje, o „Arsenal“ progą varžytis dėl pirmojo sezono titulo gavo dėl to, nes „Premier“ lygoje užėmė antrąją vietą.

77-ąją minutę „Man City“ į priekį fantastišku smūgiu išvedė akademijos auklėtinis Cole`as Palmeras.

Cole Palmer finds the top bins for @ManCity

Visgi „Arsenal“ nepasidavė ir per pridėto laiko 11-ąją minutę įmušė išlyginamąjį įvartį – tai padarė Leandro Trossardas.

In the dying seconds 🤯



It deflects in for @Arsenal!