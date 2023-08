Nerimas slovėnų stovykloje: dėl traumos susitikimo nebaigė Dončičius

Slovėnijos rinktinė draugiškose rungtynėse dar kartą pralaimėjo graikams, tačiau didesnį nerimą slovėnų sirgaliams sukėlė Luka Dončičiaus ir Vlatko Čančaro traumos.

Slovėnai antrose rungtynėse paeiliui 77:88 nusileido Graikijos rinktinei.

Didžiausia Slovėnijos rinktinės žvaigždė L. Dončičius traumą patyrė antrajame kėlinyje ir neužbaigė rungtynių. Slovėnas iki traumos buvo spėjęs pelnyti 18 taškų ir surinkti 15 naudingumo balų.

Rungtynių neužbaigė taip pat traumą patyręs V. Čančaras, kuris iki jos buvo pelnęs 4 taškus.

Geriausiai Graikijos rinktinėje žaidė 18 taškų pelnęs Konstantinos Mitoglou.

