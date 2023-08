Legenda taria „sudie“: 45-erių Buffonas paskelbė apie karjeros pabaigą

Viena didžiausių futbolo legendų taria „sudie“. Būdamas 45-erių metų apie profesionalaus futbolininko karjerą paskelbė vienas geriausių visų laikų vartininkų Gianluigi Buffonas.

Legendinio Italijos rinktinės ir Turino „Juventus“ klubo vartininko karjera truko 28 metus.

„Tai viskas, draugužiai, – socialiniame tinkle paskelbė italas. – Futbole, tu man davei viską, o aš – tau. Mes tai padarėme kartu“.

