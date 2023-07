Oficialu: „Juventus“ futbolo klubas diskvalifikuotas iš UEFA Konferencijų lygos turnyro

UEFA oficialiai pranešė, kad Turino „Juventus“ futbolo klubas yra diskvalifikuotas iš ateinančio UEFA Konferencijų lygos turnyro sezono. Toks sprendimas priimtas dėl sąžiningo finansinio žaidimo taisyklės (FFP) pažeidimo.

Teigiama, kad Italijos klubui bus skirtas ne tik pašalinimas iš turnyro, bet ir 20 mln. eurų bauda.

Breaking: UEFA have banned Juventus from competing in this season's Europa Conference League due to breaches of financial fair play and have been ordered to pay a fine. pic.twitter.com/N08TjOTa7a

Primename, kad „Juventus“ klubas jau anksčiau buvo nubaustas dėl to, kad dirbtinai pagerino savo finansines ataskaitas gaudami dirbtinį pelną iš perėjimų tarp klubų. Ekipa tada sulaukė 15 taškų atėmimo bausmės „Serie A“ futbolo pirmenybėse. Vėliau ši bausmė buvo sumažinta iki 10 taškų atėmimo.

Toks smūgis legendiniam Italijos futbolo klubui lėmė nukritimą į 7-ąją šalies čempionato vietą, kuri jau nebeleidžia žaisti UEFA Čempionų lygoje ir verčia tenkintis tik Konferencijų lygos turnyru. Vis dėlto, „Juventus“ kitą sezoną negalės varžytis ir jame.

Official UEFA statement confirms they have banned Juventus from competing in Conference League this year due to capital gains case. 🚨⚪️⚫️



€20m fine also been given, €10m of that is conditional based on financial results. pic.twitter.com/dNPWOeO7En