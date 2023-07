Pirmoji Rokiškio ralio diena: sustabdyti greičio ruožai ir Žalos lyderystė

Penktadienį Rokiškyje startavo ketvirtasis Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto čempionatų etapas „CBet Rally Rokiškis“. Jame prie starto stojo daugiau kaip 100 dalyvių, tačiau jau pirmoji diena parodė, kad šios lenktynės dalyvių technikai bus itin sunkios, rašoma varžybų organizatorių pranešime.

Vien per pirmąją dieną iš kovos dėl gedimų ir avarijų pasitraukė per 20 ekipažų, dėl incidentų teko sustabdyti du greičio ruožus. Geriausiai pirmąją ralio dieną sekėsi Vaidotui Žalai, kuris per šešis greičio ruožus beveik puse minutės pabėgo nuo artimiausio persekiotojo.

Pirmąją „CBet Rally Rokiškis“ dieną dalyviams buvo paruošti šeši greičio ruožai. Bene daugiausiai klausimų prieš startą kėlė 4 ir 6 greičio ruožai, kuriuose – natūralūs ir dirbtiniai tramplinai. Būtent šuolių per juos nekantriai laukė tiek žiūrovai, tiek patys ekipažai, kadangi buvo labai sunku nuspėti, kaip šie trasos elementai švystelės sportinius automobilius į orą.

Netrukus paaiškėjo, kad ne tramplinai bus pagrindinė pirmosios ralio tema. Pirmą greičio ruožą teko sustabdyti dėl ten apsivertusio lenkų ekipažo, kurie užtvėrė kelią. Vėliau lenktynės čia buvo pratęstos.

Tačiau kur kas rimtesnis incidentas įvyko trečiame greičio ruože. Ant kelio neišsilaikė trečiu numeriu startavęs Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno duetas. Jie nulėkė į griovį ir trenkėsi į melioracijos pralaidą. Po avarijos greičio ruožas taip pat buvo sustabdytas, o vairuotoją į ligoninę išgabeno medikai. Ten paaiškėjo, kad Vladui Jurkevičiui lūžo delno kaulai, du šonkauliai, sužeista nugara.

Galiausiai teko sustabdyti ir šeštą greičio ruožą, kai jame Emilis Kucka nuvertė medį, o šis nuvirto ant trasos ir ją užblokavo. Maža to, į stovintį Emilio Kuckos BMW dar atsitrenkė ir iš paskos atvažiavęs Saulius Zurlys.

Po šešių pirmosios „CBet Rally Rokiškis“ dienos greičio ruožų absoliučioje ralio įskaitoje lyderiauja Vaidotas Žala su Ivo Pūkiu. Jie šiandien varžovams nepralaimėjo nė vieno greičio ruožo ir prieš antroje vietoje esančius Giedrių Notkų su Daliumi Strižanu pirmauja 27 sek. Treti, nuo antrosios vietos atsiliekantys 9 sek., Martynas Samsonas su Ervinu Snitku.

„Tai tam tikras iššūkis, bet kol kas atrodo viskas eina pagal planą. Ralis dar ilgas – dar tikrai visko nutiks. Šis ralis yra vienas iš sudėtingiausių kalendoriuje ir visų pirma reikia jame finišuoti, kad galėtum skaičiuoti viščiukus. Faktas, kad konkurentai irgi nemiegos. Tai reiškia, kad mums reikia spausti ir neatsipalaiduoti, bet gera pradžia jau nuteikia pozityviai“, – po pirmųjų greičio ruožų per pirmąjį grįžimą į serviso zoną sakė Vaidotas Žala.

Antrąją „CBet Rally Rokiškis“ dieną dalyviams teks įveikti dar 11 greičio ruožų. Kai kurie iš šiandien gedimus ar incidentus patyrusių ekipažų šeštadienį į ralį grįš pagal „Rally 2“ taisyklę.