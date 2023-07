Diskvalifikuota ukrainiečių fechtuotoja: Rusija terorizuoja ne tik Ukrainą, bet ir sportą

Rusija, terorizuojanti Ukrainą, ukrainiečių tautą ir ukrainiečių šeimas, terorizuoja ir sportą. Apie tai socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo Ukrainos fechtuotoja Olha Charlan.

Ukrainos fechtuotoja O. Charlan pasaulio čempionate Milane (Italija) 15:7 nugalėjo rusę Aną Smirnovą. Po rungtynių ukrainietė atsisakė paspausti ranką varžovei iš Rusijos, kuri savo ruožtu pateikė protestą dėl ukrainietės „pagarbos stokos“. Tarptautinė fechtavimo federacija (FIE) nusprendė diskvalifikuoti O. Charlan iš pasaulio čempionato.

