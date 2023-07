Žala metė sau iššūkį: Samsoną varžybose Rokiškyje aplenkti mėgins turėdamas mažiau galios

Iki liepos 27-29 dienomis įvyksiančių „CBet Rally Rokiškis“ varžybų likus vos kelioms dienoms Lietuvos automobilių ralio čempionas Vaidotas Žala paskelbė, kad Rokiškyje jis startuos kiek mažesnio galingumo „Škoda Fabia R5“ automobiliu. Viso to mintis – didesnis iššūkis sau. Dakaro ir klasikinio ralio lenktynininkas nori susikurti kuo sunkesnes sąlygas pergalei, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vaidotas Žala antradienio vakarą paskelbė, kad „CBet Rally Rokiškis“ varžybose jis startuos „Škoda Fabia R5“ automobiliu, turinčiu standartinį 32 mm restriktorių – angą, per kurią į variklį patenka oras. Tuo metu Martynas Samsonas, važiuojantis „Škoda Fabia N5+“ automobiliu restriktorių turės dviem milimetrais didesnį – o tai reiškia ir daugiau galios.

Kaip teigia tokį sprendimą priėmęs Vaidotas Žala, šias rokiruotes padaryti jis nusprendė norėdamas pasunkinti sau gyvenimą, kadangi pabandęs Lazdijuose startuoti su didesniu restriktoriumi, kuris tuomet buvo 34 mm, jis tą patį Martyną Samsoną per visą ralį aplenkė beveik viena minute.

„Po Ispanijoje vykusių „Baja Aragon“ varžybų supratau, kad ta įtampa padeda pasitempti pačiam ir iš savęs ieškoti sekundžių ir jų dalių ten, kur gal šiaip neieškotum. Pagalvojau, kad sugrįžę į klasikinį ralį po beveik metų pertraukos Lazdijuose padarėme tikrai gerą apšilimą, todėl gal dabar jau metas imti ir save paspausti dar labiau. Kad ir nedaug to klasikinio ralio turėsime šiemet, bet norisi to progreso. Pagalvojau, kad toks variantas, kaip restriktoriaus sumažinimas, padės tą rezultatą suartinti, nes Lazdijuose Martynui „įvežėme“ minutę. Dabar tas mano tempas bus tikrai arčiau Martyno Samsono, Vlado Jurkevičiaus ar Giedriaus Notkaus. Martynas važiuos su 34 mm restriktoriumi, tai pažiūrėsime, kaip mes, turėdami dviem milimetrais mažiau, konkuruosime rezultatais“, - sakė Vaidotas Žala.

Nepaisant to, kad dabar Vaidoto Žalos „Škoda Fabia R5“ jau atitiks klasės reikalavimus ir kitokias nei Lazdijuose padangas užsidėjęs pilotas galėtų kovoti dėl klasės taškų Rokiškyje bei įnešti šiek tiek sumaišties metinės įskaitos dalyviams, lenktynininkas teigia, kad to nedarys ir važiuos tik „CBet Rally Rokiškis“ rikiuotėje, be pretenzijų į sezono taškus.

„Kai važiuojame tik pusę čempionato, nėra prasmės registruotis į klasę. Nematau jokio tikslo. Dalyvausime tik absoliučioje ralio įskaitoje. Tikrai bus įdomu ir dalyviams, ir žiūrovams, o mes patys gausime progą kiek daugiau pasiplėšyti. Tikiu, kad kova bus sunkesnė nei Lazdijuose“, - sakė Vaidotas Žala.