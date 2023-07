„Monaco“ drebina Europos krepšinio rinką – prisiviliojo NBA žvaigždę Kembą Walkerį

„Monaco“ krepšinio klubas penktadienį sudrebino Europos krepšinio rinką, kuomet paskelbė apie sutarties su NBA žvaigžde Kemba Walkeriu pasirašymą.

Skelbiama, kad pasirašytas kontraktas galios vieną sezoną.

Get ready, @EuroLeague. The Roca Team is pleased to announce the signing of Kemba Walker ✍️🔥 pic.twitter.com/fSM2uPkCCs