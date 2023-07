Olimpinis čempionas grįžo į sceną – itin aukštai kilęs Barshimas vėl planetos lyderis

Sekmadienį Chožuve (Lenkija) nugriaudėjo 8-asis lengvosios atletikos „Deimantinės lygos“ etapas, kuriame įspūdingą šou surengė šuolininkai į aukštį.

Pirmąją vietą ir aštuonis įskaitinius taškus iškovojo olimpinis bei pasaulio čempionas iš Kataro Mutazas Essa Barshimas. 32-ejų sportininkas įveikė įspūdingą 2,36 m aukštį. Toks rezultatas jam padovanojo ne tik prestižinės lygos etapo rekordą, bet ir pasaulio lyderio poziciją.

Marvellous Mutaz! @mutazbarshim clears 2.36m to set a new meeting record and claim his first win of the season.

