Europos 20-mečių krepšinio čempionato finale po pratęsimo triumfavo Prancūzijos jaunimas

Sekmadienį baigėsi Europos vaikinų U20 krepšinio čempionatas, kuriame triumfavo jaunieji Prancūzijos krepšininkai. Finale, kuriame prireikė ir pratęsimo, jie rezultatu 89:79 (17:26, 30:18, 14:13, 11:15, 17:7) palaužė Izraelio rinktinę.

Primename, kad finaliniame mače teisėjavo lietuvis Gvidas Gedvilas.

Didysis čempionato finalas priminė tam tikrą pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais. Rungtynių pradžioje į priekį šovė Izraelio krepšininkai, kurie po pirmųjų 10 min. turėjo 9 taškų pranašumą (26:17). Visgi antrasis kėlinys jau priklausė prancūzams, kurie ne tik pavijo varžovus, bet ir persvėrė rezultatą.

Antroje mačo pusėje tai viena, tai kita rinktinė demonstruodavo kokybiškesnes atkarpas, kol galiausiai viskas susiklostė taip, kad prireikė pratęsimo. Jame savo pranašumą jau įrodė prancūzai, kurie ir tapo Europos U20 krepšinio pirmenybių nugalėtojais.

