Pirmą kartą atšauktos kovos istoriją papasakojęs Stanionis: niekada per visą savo karjerą nesijaučiau toks palūžęs

Likus vos kelioms dienoms iki ilgai lauktos kovos, kurioje geriausias Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis turėjo stoti ginti WBA reguliaraus pasaulio čempiono diržo, akistata buvo atšaukta, o boksininkas vėl priverstas laukti. Praėjus keletai savaičių lietuvis nusprendė papasakoti visą istoriją.

Sekančią dieną po kovos atšaukimo paaiškėjo, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl lietuvio varžovo Vergilo Ortizo sveikatos būklės. Pranešta, kad jis patyrė didelį išsekimą ir dehidrataciją, todėl buvo išvežtas į ligoninę.

Tai buvo jau trečiasis kartas, kuomet E. Stanionio titulo gynyba buvo nukelta, o lietuvis be kovos jau gyvena net 15 mėnesių.

Eimantas Stanionis / AP nuotr.

Grįžęs į Lietuvą boksininkas nusprendė atsiverti ir papasakoti visą istoriją, kuri susiklostė JAV ir sukėlė labai daug iššūkių. Dalinamės E. Stanionio įrašu, kurį jis paskelbė savo feisbuko paskyroje:

„Noriu papasakoti bent mažą dalį istorijos iš savo lūpų. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad visiškai visko detaliai papasakoti negaliu, kadangi vyksta teisminiai procesai. Todėl tikiuosi iš jūsų suprantingumo.

Pirmiausia, nors ir daug kartų minėjau, niekas nemato, kas vyksta „outside of the ring“ ir su kuo daugelis kovotojų susiduria. Ši stovykla buvo pati sunkiausia tiek psichologiškai, tiek fiziškai, nes turėjau teisminių procesų, apie kuriuos šiuo metu kalbėti negaliu bei likus 10 dienų iki kovos – plyšo krumplio sausgyslė. Nepaisant šios problemos, susikaupiau, bandžiau ramiai priimti situaciją, kaip iššūkį, ir nebuvau nei karto pagalvojęs apie pasitraukimą.

Liepos 5 d. su visa komanda atvykome į Los Andželo oro uostą, 8 val. ryto. Ten sutikome vieną iš „Golden Boy“ organizacijos darbuotojų, kuri vieną iš mano komandos narių informavo, kad „Face-off“, kuris turėjo įvykti tik atvykus į San Antonijų 18 val., yra atšauktas. Kokia priežastis? Jos teigimu, V. Ortizas nesijautė gerai. Tuo metu tik pagalvojau, kad jis meta svorį ir nenori keisti savo treniruočių grafiko.

Atvykus į Teksasą, šiek tiek pailsėjus, ėjau daryti treniruotę ir tęsti svorio metimo procesą. Po treniruotės nutraukiau vandens gėrimą ir pradėjau šalinti skysčius iš savo kūno, prasidėjo dehidratacija, kas šiame sporte, metant svorį, yra neišvengiama. Naktis iš liepos 5 į 6 dieną – bemiegė, kaip visada. Kovojau su mintimis ir su pačiu savimi, kadangi norėjosi gerti, o to daryti negalėjau. Tokiais momentais įvertini kiekvieną gurkšnį.

Eimantas Stanionis / AP nuotr.

Liepos 6 d. jaučiausi išsekęs, nes vis dar buvau negėręs vandens. Kartu su savo komanda 6:30 val. išėjome rytinio pasivaikščiojimo. Tuo metu vienas iš mano komandos narių viešbučio fojė norėjo pasitikrini informaciją dėl planuojamos konferencijos, kuri turėjo įvykti 13 val. Aplink tvyrojo keista atmosfera – darbuotojai buvo pasimetę. Paklausus, ar niekas nepasikeitė dėl konferencijos – atsakymas vėl tas pats: „Konferencija atšaukta“.

Po valandos – agento skambutis ir prašymas kuo skubiau susitikti pokalbiui. Tuo metu širdis sudrebėjo, aplankė bloga nuojauta ir perbėgo visos įmanomos blogos mintys, kurios jau signalizavo apie blogiausią scenarijų.

Pokalbis su agentu viešbučio kambaryje: buvau informuotas, kad V. Ortizas dehidratavo, nualpo ir buvo išvežtas į ligoninę. Išgirdęs apie kovos atšaukimą, vis dar negalėjau tuo patikėti. Net nesinorėjo tikėti, kad tai yra realybė, su kuria teks gyventi. Viduje prabėgo daug scenarijų, sukosi planai, ką galima būtų padaryti, kad kova įvyktų. Būčiau sutikęs kovoti aukštesnėje svorio kategorijoje, kad tik ši kova įvyktų, bet šio pasiūlymo, dėja, nesulaukiau.

Kovojant aukštesnėje svorio kategorijoje, kova būtų vykusi ne dėl WBA diržo. Mano asmenine nuomone, tai buvo aspektas, kuris lėmė sprendimą neorganizuoti kovos.

Dėl to likau be kovos. Per 15 mėnėsių, iš kurių turėjau tris stovyklas, ši stovykla, kaip ir kiekviena, reikalavo papildomų pajamų visam pasiruošimui, tačiau paprašęs kompensacijos už neįvykusią kovą, kurioje turėjau kovoti pagrindinėje vakaro kovoje, likau ignoruotas. Kreipdamąsis ir į agentą, kuris tikėjausi, kad turi galią dėl kompensacijos klausimo, vėl likau ignoruotas. Atsakymas: “nieko negaliu padaryti”.

Eimantas Stanionis / AP nuotr.

Suvokus situaciją visos emocijos liejosi per kraštus. Nežinojau, kaip reaguoti. Atvirai, niekada per visa savo karjerą, nesijaučiau toks palūžęs. Tą dieną aš jau buvau 15 mėnesių be kovos. Norėjau kuo greičiau pabėgti iš tos aplinkos ir grįžti į Lietuvą. Nieko nenorėjau labiau. Bet čia ir prasidėjo viso cirko pradžia.

Paprašius kuo skubiau pakeisti bilietus iš „Golden Boy“ organizacijos gavome atsakymą, kad jie neturi biudžeto pakeisti mums tiesioginių bilietų atgal į Los Andželą.

Aš, pasaulio čempionas, ne dėl manęs buvo atšaukta kova... Keturias valandas laukiau atsakymo dėl bilietų. Apie emocijas, virusias mano viduje, net nenoriu rašyti. Noriu pažymėti, kad čia buvo tikrai ne piniginis faktorius, bilietai buvo už visiems prieinamą kainą "EMERGENCY" atveju, bet čia buvo principo reikalas - Ortizo San Antonio aš net nemačiau, atskridau kovoti, mano kovą atšaukė ir negali pasirūpinti mano grįžimu į Los Andželą? Paminėti noriu ir tai, kad iš San Antonijaus į L. A. per dieną yra bent 4 tiesioginiai skrydžiai.

Susisiekus dar kartą su „Golden Boy“ darbuotoja dėl tų pačių bilietų pakeitimo, gavau atsakymą, kad ji labai užsiėmusi ir nesu vienintelis kovotojas. Noriu priminti, kad mano vienintelio kova buvo atšaukta. Emocijos virė, o aš aš klausiausi, kaip kažkas man skundžiasi dėl darbo krūvio, kol mes visi su komanda sėdime nežinioje ir neviltyje. Po daugybės valandų – bilietai pakeisti: skrydis kitą dieną, 4 val. Taip pat prašiau pakeisti bilietus mano treneriui iš Lietuvos Vidui Bružui iš Los Andželo į Lietuvą, bet likau praignoruotas.

Grįžus į Los Andželą, toliau prašiau pakeisti trenerio skrydžius. Taip pat mano ir Emilijos skrydžius atgal į Lietuvą, tačiau pakeitė tik trenerio, kas buvo džiugu, bet mes vis dar sedėjome ir laukėme savo bilietų pakeitimo. Galbūt visi šie aspektai, skamba nereikšmingai, bet kai tau yra atšaukta kova ir sėdi nežinioje dėl tolimesnių karjeros planų, esi negerbiamas ir piktu tonu sugeri kažkieno skundus dėl darbo, tavo emocijos siekia lubas.

Eimantas Stanionis / AP nuotr.

Visą naktį kartu su Emilija kalbėjomes apie tai, kas laukia toliau. Ji mane ramino, bandė priminti kelią, kurį nuėjau, kad esu čempionas, kad statusas yra mano, ir aš dar turėsiu galimybę, tačiau aš jau šiuo scenarijumi netikėjau, norėjau pakabinti pirštines tą pačią dieną. Kai tu esi lietuvis, šioje rinkoje, kurioje didesnė dalis yra verslo, o ne sporto, esi nebeįdomus.

Nesupraskite manęs klaidingai, aš gerbiu kiekvieną kovotoją ir sveikata yra numeris vienas šiame gyvenime – tai yra aspektas, į kurį negalima neatsižvelgti.

Kiekvienas kovotojas, mesdamas svorį rizikuoja savo sveikata, norint tai pabrėžti ir to išvengti, reikia atsižvelgti į abi varžovų puses. Aš apie V. Ortizo situaciją nebuvau informuotas tą dieną, kai jis atsidūrė ligoninėje, todėl vis dar buvau įpareigotas mesti svorį ir dehidratuoti, nemiegoti visą naktį dėl kovos, kuri jau buvo aišku, kad neįvyks. Kentėjo mano psichologinė būklė, miego kokybė bei atsistatymas.

Grįžus į Los Andželą, pradėjus racionaliai mąstyti, kilo labai daug klausimų ir daugelis niuansų nesusilipdė į vieną istoriją. Tą galime pastebėti ir iš „Golden Boy“ atstovų, kuomet konferencijoje į tą patį klausimą buvo atsakyta dvejomis skirtingomis versijomis. Su „Golden Boy“ organizacija nenoriu turėti jokių reikalų ateityje, nes su visa mano komanda ir manimi elgėsi nepagarbiai. Galų gale, aš nesulaukiau jokio atsiprašymo, kurį aš būčiau pateikęs, jeigu aš būčiau kitoje pusėje.

Ši situacija, mano atžvilgiu, iki galo nėra pilnai išanalizuota ir išaiškinta, joje yra daug klaustukų. Taip pat norėčiau pabrėžti detalę, kad mano ir V. Ortizo vardu viešintas renginys vis dar vyko, o man pakaitinio varžovo net nebandė ieškoti.

Manau, kad didžiausias patarimas ir aspektas į kurį reikia atsižvelgti šioje situacijoje, tai nelipti sau per galvą ir nespausti savęs iki rizikos lygio su svorio metimu ir profesionaliai žiūrėti į pasirinktą kategoriją, nestatant sveikatos į pavojų.

Noriu padėkoti visai savo komandai, savo treneriams, už kiekvieną išlietą prakaito lašą kartu, už kantrybę šioje 15 mėnesių kelionėje, kuri vis dar tęsis. Taip pat noriu padėkoti savo antrai pusei, kuri viso mano pasiruošimo metu pasirūpino mano psichologine būsena ir visais reikiamais aspektais, užtvirtino ramybę ir balansą „fight week“ metu. Dar niekada nesijautėme tokie stiprūs ir žinome, kad visa ši situacija yra didelė pamoka ir net ir joje glūdi teigiama pusė, kurioje mes pasisėmėme patirties. Taip pat dėkoju visiems savo fanams, iš kurių sulaukiau labai daug žinučių ir nuoširdaus palaikymo. Ačiū Jums, kad esate kartu“, – feisbuke visą istoriją išdėstė E. Stanionis.