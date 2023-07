Rekordais ir pasakiško grožio tenisu vainikuotame Vimbldono finale triumfavo Alcarazas

Sekmadienį Londone finišavo prestižinis Vimbldono teniso turnyras, kurį papuošė nepakartojamo grožio didysis finalas. Jame susikovė Carlosas Alcarazas (ATP-1) ir legendinis Novakas Džokovičius (ATP-2). Pasakiško grožio kovą po penkių setų kovos laimėjo būtent jaunasis ispanas.

20-metis Serbijos tenisininką palaužė rezultatu 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Įspūdinga kova Londone truko net 4 val. ir 43 min.

C. Alcarazui tai yra antrasis karjeros triumfas „Didžiojo kirčio“ turnyro finale.

Pirmajame sete N. Džokovičius naudojosi jaunojo tenisininko klaidomis ir atlikdamas tikslius smūgiu greitai susikrovė pranašumą. Tuo metu antrajame sete vaizdas jau buvo visiškai kitoks, o savąsias madas ėmė demonstruoti pirmoji planetos raketė.

Žaidimo ritmą vis labiau jautęs ispanas ištraukė pratęsimą, kurio metu uždarė antrąjį setą ir rezultatas tapo lygus.

Alcaraz roars back! 💪



The world No.1 takes the second set 7-6(6)#Wimbledon pic.twitter.com/Zj5FxBwOfl — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

Trečiajame sete įspūdingiausias buvo penktasis geimas, kuris trūko net 27-ias minutes. Abu tenisininkai niekaip nesugebėjo realizuoti lemiamų progų, bet susirinkusiems žiūrovams tai padovanojo nepakartojamai atkaklios kovos reginį.

A nearly 27-minute game between Carlos Alcaraz and Novak Djokovic in the Wimbledon Championship. 🎾😲 pic.twitter.com/HdHDDbpwLy — The Comeback (@thecomeback) July 16, 2023

Trečiąjį setą galiausiai laimėjo C. Alcarazas, tačiau ketvirtajame legendinis serbas dar kartą pademonstravo savo klasę ir meistriškumą bei vėl išlygino rezultatą. Visa intriga ir ilgai laukta atomazga nusikėlė į lemiamą penktąjį setą.

Penktajame sete emocijos ir toliau virė, o abu tenisininkai demonstravo aukščiausią klasę. Galiausiai trečiajame geime ispanas laimėjo N. Džokovičiaus padavimų seriją. Šis momentas tapo vienu esminių, o po jo serbas nesulaikė emocijų ir šveitė į žemę savo raketę.

Djokovic threw his racket against the net post, shattering it.#Wimbledon pic.twitter.com/OCpSbOjmKO — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 16, 2023

Lemiamose akimirkose kiek kokybiškiau ir tiksliau sužaidęs C. Alcarazas galiausiai šventė pergalę ir tapo jauniausiu Vimbldono turnyrą laimėjusiu tenisininku per pastaruosius 37-erius metus.

Nepaisant pralaimėjimo finale, N. Džokovičius tapo pirmuoju pasaulyje tenisininku, kuriam pavyko pasiekt net 35 finalus svarbiausiuose turnyruose. Jis aplenkė 34 kartus finaluose žaidusią legendinę JAV tenisininkę Chris Evert. Vyrų tarpe Rogeris Federeris buvo patekęs į finalus 31 kartą, o Rafaelis Nadalis dėl titulo kovojo 30 sykių.

N. Džokovičius Vimbldone triumfavo paeiliui 2018, 2019, 2021 ir 2022 metais.

Tuo metu C. Alcarazui, už pegalę Vimbldono finale, atiteko 2000 ATP reitingo taškų ir 2,72 milijono eurų čekis. Serbijos tenisininko sąskaitą papildys 1200 ATP reitingo taškų ir 1,36 mln. eurų.