Majamio „Inter“ oficialiai pristatė Messi prisijungimą prie komandos

Nors apie Lionelio Messi prisijungimą prie Majamio „Inter“ futbolo klubo buvo žinoma jau seniai, ekipa tik dabar oficialiai pranešė apie argentiniečio atvykimą.

Pasaulio čempionu praėjusių metų pabaigoje tapęs L. Messi Majamyje žais bent jau iki 2025-ųjų.

OFFICIAL: Inter Miami have confirmed the signing of Lionel Messi. 🇺🇸 pic.twitter.com/asnWaalj4Z