Istorinio Vimbldono moterų turnyro atomzaga – čempionės titulą iškovojo čekė Vondrousova

Šeštadienį Londone finišavo prestižinis moterų Vimbldono turnyras, kurio finale sensacingai triumfavo Čekijos tenisininkė Marketa Vondrousova (WTA-42).

24-erių čekė didžiajame finale rezultatu 6:4, 6:4 užtikrintai palaužė Tuniso atstovę Ons Jabeur (WTA-6).

Marketa's magical moment 🏆



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn