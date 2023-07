Oficialu: „Fenerbahče“ gretas papildė ir Papagiannis

Stambulo „Fenerbahče“ krepšinio ekipa oficialiai pranešė, kad į Turkijos sostinę atvyksta Graikijos milžinas Georgios Papagiannis. Skelbiama, kad 26-erių aukštaūgis pasirašė trejų metų sutartį.

Pastaruosius penkerius metus 218 cm krepšininkas vilkėjo Atėnų „Panathinaikos“ marškinėlius.

Welcome to the 💛💙 family Georgios Papagiannis! pic.twitter.com/GZ0TJyZtRu